EXTRASOLARE PLANETEN

Die extremen Winde auf WASP-127b



In der Atmosphäre des extrasolaren Planeten WASP-127b gibt es extrem starke Stürme: Die Winde entlang des Äquators können Geschwindigkeiten von bis zu 33.000 Kilometer pro Stunde erreichen. Von den Beobachtungen erhofft man sich neue Erkenntnisse über die Atmosphären von Exoplaneten, bei denen so unterschiedliche Regionen getrennt voneinander untersucht werden können.





Künstlerische Darstellung von WASP-127b und seiner extremen Winde entlang des Äquators.

Bis vor wenigen Jahren konnten Astronominnen und Astronomen nur die Masse und den Radius von extrasolaren Planeten – also Planeten, die um andere Sterne als um unsere Sonne kreisen – messen. Mithilfe der hochauflösenden Infrarot-Spektroskopie sind aber inzwischen ganz neue Einblicke in die Atmosphären ferner Welten möglich. Dies zeigt eine in dieser Woche vorgelegte Studie über den Planeten WASP-127b, in dessen Atmosphäre sich Wasserdampf (H₂O) und Kohlenmonoxid (CO) fand.

Außerdem scheint sich ein Teil der Atmosphäre mit einer überraschend hohen Geschwindigkeit von fast 33.000 Kilometern pro Stunde auf die Beobachtenden zu zu bewegen, während sich ein anderer Teil mit der gleichen Geschwindigkeit von ihnen wegbewegt. Das Team schließt daraus, dass extrem starke Winde mit Überschallgeschwindigkeit am Äquator von WASP-127b zirkulieren. Zum Vergleich: Den schnellsten Wind, der jemals im Sonnensystem gemessen wurde, fand man auf Neptun. Er erreichte eine Geschwindigkeit von gerade einmal 1800 Kilometer pro Stunde.

Neu ist auch, dass unterschiedliche Regionen auf dem Exoplaneten dank der großen Geschwindigkeitsunterschiede deutlich getrennt voneinander untersucht werden können – obwohl diese nicht visuell aufgelöst werden können wie bei Planeten in unserem Sonnensystem. So erwies sich der Jetstream auf der einen Seite des Planeten, beim Übergang zwischen der Tag- und der Nachseite, als etwas heißer als beim Übergang auf der gegenüberliegenden Seite. Für die Pole des Planeten erklären kühlere Temperaturen das Fehlen eines messbaren Signals.

"Diese genaue Untersuchung der Atmosphäre von WASP-127b hilft, theoretische Modelle zur Atmosphärenzirkulation zu überprüfen", so Dr. Lisa Nortmann vom Institut für Astrophysik und Geophysik der Universität Göttingen. Die Ergebnisse bilden eine gute Grundlage, um die Atmosphären von Exoplaneten weiter zu erforschen. "WASP-127b mit seinen einzigartigen atmosphärischen Eigenschaften und rasenden Winden ist ein faszinierendes Beispiel für die atmosphärische Dynamik auf Planeten weit jenseits unseres Sonnensystems", fügt Nortmann hinzu.

Die Studie basiert auf Beobachtungen, die mit dem Instrument CRIRES+ am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile durchgeführt wurden. Interessanterweise lassen sich solche Studien derzeit nur mit Teleskopen auf der Erde durchführen, da die Instrumente der Weltraumteleskope noch nicht ausreichend genaue Geschwindigkeitsmessungen erlauben. Mit dem gerade in Bau befindlichen Extremely Large Telescope könnte sich noch feinere Details der Windmuster auflösen und entsprechende Untersuchungen auch bei Gesteinsplaneten machen lassen. WASP-127b ist etwas größer als Jupiter. Der Planet wurde 2016 entdeckt und liegt rund 520 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Über die Beobachtungen berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysicsy erschienen ist.