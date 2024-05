Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



SUNRISE III

Erster Blick des Sonnenteleskops in die Sonne



Die Vorbereitungen für den diesjährigen Stratosphärenflug des ballongetragenen Sonnenobservatoriums Sunrise III haben einen wichtigen Meilenstein erreicht: Nur drei Wochen nach Ankunft der Hardware in Schweden konnte das Teleskop gestern erstmals echtes Sonnenlicht einfangen. Das "First Light" diente dazu, die Instrumente und Systeme des Observatoriums zu testen und zu kalibrieren.





Gegen 10.30 Uhr war es soweit: Das riesige der Tor der liebevoll als "Dom" bezeichneten Halle am Rande des Startfeldes des Esrange Space Centers in der Nähe von Kiruna im Norden Schwedens öffnete sich. Zum ersten Mal fiel Sonnenlicht in die Halle und auf das Sonnenobservatorium, das vom Hallenkran getragen direkt hinter dem Tor wenige Zentimeter frei über dem Boden hing. Kurze Zeit später liefen die ersten Messdaten von Sunrise III im Göttingen Operations Center am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) ein und sorgten im etwa 2500 Kilometer entfernten Göttingen für geschäftiges Treiben.

"Mit dem Wetter hatten wir heute riesiges Glück", freut sich Dr. Achim Gandorfer, Sunrise-III-Projektwissenschaftler vom MPS vor Ort am Esrange Space Center. "Die nächsten Tage werden bedeckt sein, aber heute hat alles gepasst."Da das Sunrise-III-Team in den vergangenen Wochen schneller als geplant vorangekommen war, war es bereit, den seltenen sonnigen Tag im ansonsten eher wolkenverhangenen nordschwedischen Frühling zu nutzen. In den Tagen zuvor hatten noch künstliche Lichtquellen in der Halle die Sonne ersetzen müssen.

"Tests mit echtem Sonnenlicht sind für unsere Zwecke deutlich aussagekräftiger als solche mit künstlichem Licht", erklärt MPS-Wissenschaftler Dr. Alex Feller vor Ort in Göttingen. Nur so liefern die wissenschaftlichen Instrumente Messdaten, die denen während des Flugs in der Stratosphäre ähneln, und nur so lassen sich alle drei Instrumente gleichzeitig testen. Zudem bietet das "First Light" die Möglichkeit zu prüfen, ob sich das sieben Meter hohe Observatorium ohne äußere Hilfe von selbst dem Sonnenlicht zuwendet. Dies ist während des Fluges unbedingt erforderlich – und hat bei dem gestrigen Test am Boden reibungslos funktioniert. Sogar die Sonne hat mitgespielt: Auf ihrer Oberfläche zeigten sich unter anderem mehrere kleinere Sonnenflecken.

"Die Sonne ist derzeit sehr aktiv; Sonnenflecken treten häufig auf. Wir hoffen deshalb, diese Bereiche hoher magnetischer Feldstärke auch während des Fluges beobachten zu können", erklärt Prof. Dr. Sami Solanki, MPS-Direktor und Leiter der Sunrise-Mission. In den nächsten Wochen haben die Teammitglieder vor Ort in Kiruna und in Göttingen noch jede Menge zu tun: Die Messdaten vom "First Light" werden ausgewertet, alle Instrumente und Systeme optimiert und die genauen Abläufe während des Flugs geübt.

Wie das "First Light" ist auch der Starttermin stark wetterabhängig. Zwar zeichnet sich ab, dass die im Sommer auftretenden, stabilen Stratosphärenwinde, die Sunrise III von Schweden über den Atlantik nach Kanada tragen werden, bereits Mitte Mai auffrischen könnten. Doch zusätzlich sind an Starttag Windstille und niederschlagfreie Bedingungen erforderlich. Damit kein Nachteinbruch die Sonnenbeobachtungen während des Flugs unterbricht, kann der Start zudem frühestens einen Monat vor Mittsommer, also etwa ab dem 25. Mai, erfolgen. Anfang Juli reißen die stratosphärischen Ostwinde dann ab. Bisher laufen alle Vorbereitungen optimal. Wir liegen vorm Zeitplan und haben vor, für die erste Startmöglichkeit, die sich ergibt, bereit zu sein", so Sunrise-III-Projektmanager Dr. Andreas Korpi-Lagg.

Der bevorstehende Start ist bereits der zweite für Sunrise III. Der erste Flug vor zwei Jahren musste wenige Stunden nach dem Start wegen technischer Schwierigkeiten abgebrochen werden (astronews.com berichtete). Die Vorgänger Sunrise I und Sunrise II konnten 2009 und 2013 ihre Stratosphärenflüge erfolgreich absolvieren und lieferten einzigartige Beobachtungsdaten von der Sonne. Auch Sunrise III wird in einer Flughöhe von mehr als 35 Kilometern Zugang zur ultravioletten Strahlung von der Sonne haben und dank seiner drei wissenschaftlichen Instrumente und seines Bildstabilisierungssystems einen hochaufgelösten Blick auf die sichtbare Oberfläche der Sonne und die Vorgänge in der unteren Sonnenatmosphäre.