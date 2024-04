Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]

EINSTEIN PROBE

Erste Bilder des neuen Röntgenteleskops überzeugen

Das Team des chinesischen Weltraumteleskops Einstein Probe hat die ersten Bilder des Satelliten vorgestellt. Die Daten übertreffen teilweise sogar die Erwartungen an die beiden wissenschaftlichen Instrumente. Auch erste Entdeckungen wurden bereits gemacht. Wichtige Beiträge zu Einstein Probe kamen aus Deutschland und Frankreich.



Blick des Einstein-Probe-Satelliten auf unsere Milchstraße, aufgenommen mit dem WXT mit einer Belichtungszeit von 40.000 Sekunden. [ Großansicht Die ersten Bilder des Einstein-Probe-Satelliten wurden nach dem siebten gemeinsamen Workshop des Einstein-Probe-Konsortiums, der vom 24. bis 26. April 2024 in Peking stattfand, der Öffentlichkeit vorgestellt. Seit dem Start wurden der Satellit und seine Instrumente in Betrieb genommen, sowie Funktionalitäten und Charakteristiken gemessen und kalibriert. "Das Wide-Field X-ray Telescope (WXT) verfügt über eine einzigartige Kombination aus Sichtfeld und hoher Empfindlichkeit, und ist darauf ausgelegt, neue Entdeckungen am veränderlichen Röntgenhimmel zu machen. Mit diesen ersten Daten wissen wir nun, dass dieses Versprechen eingelöst werden kann", freut sich Arne Rau, Astrophysiker am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE)und Mitglied des Einstein Probe Science Management Committee. Inzwischen wurde bei zehn der zwölf Module des WXT die Kalibrierung abgeschlossen. Mit einer Positionsgenauigkeit von rund twei Bogenminuten, einer Winkelauflösung von vier bis fünf Bogenminuten und einer Lichtsammelfläche von ca. drei Quadratzentimeter (bei einer Energie von 1 keV) erfüllt das Instrument nicht nur die wissenschaftlichen Anforderungen, sondern übertrifft sie in einigen Bereichen sogar. Die Leistung der WXT-Optik im Orbit wurde durch die vorherige Kalibrierung am Boden in der PANTER-Anlage des MPE gut vorhergesagt. Tests des Follow-up-Teleskop (FXT) in der Erdumlaufbahn haben die Leistung der beiden Einheiten, die dem Design des eROSITA-Röntgenteleskops des MPE nachempfunden wurden, in ähnlicher Weise bestätigt. Für das FXT der Einstein Probe lieferte MPE das Ersatzspiegelmodul von eROSITA und arbeitete mit der ESA und Industriepartnern zusammen, um das zweite Spiegelmodul bereitzustellen. "Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass beide Spiegelmodule des FXT im Orbit hinsichtlich Auflösungsvermögen und Sammelfläche die Leistungsfähigkeit zeigen, die wir in den aufwändigen röntgenoptischen Tests am Boden gemessen haben", sagt Peter Friedrich, der den Optikbeitrag des MPE zu Einstein Probe leitete. "Persönlich freut es mich auch, dass das eROSITA-Ersatz-Spiegelmodul nun auch eine angemessene wissenschaftliche Verwendung gefunden hat." Anzeige Das MPE steuerte auch die hochmodernen pnCCD-Detektormodule für beide FXT-Einheiten bei. Diese basieren, wie auch schon bei eROSITA, auf einer Sensor-Technologie entwickelt am Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft. "Die am MPE entwickelten FXT-CCD-Detektormodule für die orts- und zeitaufgelöste Spektroskopie von Röntgenphotonen haben die hohen Erwartungen erfüllt, die wir vor dem Start des Satelliten in sie gesetzt haben. Wir freuen uns sehr, einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg der Einstein-Probe-Mission geleistet zu haben“, ergänzt Norbert Meidinger, der am MPE für die Detektoren verantwortlich war. Die Spiegel-Detektor-Kombination bietet eine Positionierungsgenauigkeit der Quelle von unter zehn Bogensekunden und eine Lichtsammelfläche von rund 300 Quadratzentimetern bei 1,25 keV, zusammen mit einer hervorragenden Leistung in Bezug auf Energie- und Zeitauflösung. Wie das WXT hat auch das FXT seine wissenschaftlichen Anforderungen erfüllt und in einigen Bereichen sogar übertroffen. Selbst in dieser frühen Testphase hat der Einstein-Probe-Satellit bereits neue Entdeckungen gemacht. "WXT begann fast sofort nach dem Einschalten neue veränderliche Quellen zu finden. Inzwischen haben wir mehr als ein Dutzend neuer Röntgentransienten und über hundert Ausbrüche von Sternen in unserer Galaxie entdeckt", berichtet Rau. Diese Entdeckungen wurden schnell in mehr als 20 Telegrammen an die globale astronomische Gemeinschaft gemeldet, was zu weltweiten Nachbeobachtungen mit boden- und weltraumgestützten Teleskopen führte, einschließlich des MPE-eigenen GROND-Instruments am 2.2-Meter-MPG-Teleskop in La Silla. Diese ersten Ergebnisse bestätigen das Potenzial von Einstein Probe, neue Quellen und möglicherweise neue astrophysikalische Phänomene zu entdecken, insbesondere energiereiche Ereignisse im Zusammenhang mit Schwarzen Löchern, Neutronensternen und deren Verschmelzungen. Das Projekt ist die erste große Zusammenarbeit zwischen dem MPE und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) im Weltraum, bei der einzigartige Technologien aus China und Europa für ein gemeinsames wissenschaftliches Ziel kombiniert werden. "Einstein Probe nutzt die Instrumentenentwicklungen, die wir für eROSITA gemacht haben, um neue wissenschaftliche Möglichkeiten zu eröffnen", sagt Paul Nandra, Direktor der MPE-Hochenergiegruppe, und fügt hinzu: "Die Zusammenarbeit hat perfekt funktioniert – wir freuen uns schon auf die nächste!" In den kommenden Monaten wird der Satellit seine Kalibrierungsaktivitäten in der Umlaufbahn fortsetzen, bevor er etwa Mitte Juni 2024 den regulären Betrieb aufnimmt. Einstein Probe ist eine wissenschaftliche Mission im All unter der Leitung der CAS in Zusammenarbeit mit dem MPE, der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der französischen Raumfahrtbehörde Centre National D'Etudes Spatiales (CNES).