NEUTRONENSTERNE

Den extremen Magnetfeldern auf der Spur

Im Rahmen eines neuen polnisch-deutschen Kooperationsprojekts wollen Forschende aus Jena und Warschau hinter die Geheimnisse der extrem starken Magnetfelder von Neutronensternen kommen. Während das Team in Warschau ihre Expertise im Bereich der Pulsare beisteuert, kennt man sich in Jena gut mit der Simulation von Neutronensternen aus.



Die sogenannte "Sausage-Instabilität" des Magnetfelds in einem Neutronenstern. Die Dimensionen einer Supernova-Sternenexplosion sind nur schwer vorstellbar, und noch schwieriger zu begreifen ist das Konzept eines Neutronensterns, der nach der Explosion entsteht. Wenn ein massereicher Stern kollabiert, kann der Sternkern von etwa einer Sonnenmasse zu einer Kugel mit einem Radius von nur rund zehn Kilometern komprimiert werden. In solch extremen Objekten erreicht das während des Kollapses erzeugte Magnetfeld eine Intensität, die mehr als das hundertmillionenfache des Erdmagnetfeldes und eine Milliarde Mal stärker ist als bei medizinischen Magnetresonanztomographen. Wegen dieser extremen Magnetfelder können Neutronensterne überhaupt als Pulsare beobachtet werden. "Obwohl wir Neutronensterne seit 50 Jahren beobachten und studieren, verstehen wir die Magnetfeldkonfiguration im Inneren der Sterne noch immer nicht vollständig", sagt Prof. Dr. Sebastiano Bernuzzi von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gemeinsam mit seinem Kollegen Prof. Dr. Brynmor Haskell von der Universität Warschau möchte der Physiker das ändern. Die beiden Forscher starten jetzt das Projekt MERLIN, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Narodowe Centrum Nauki (NCN) im Rahmen der Weave-Initiative der Europäischen Union gefördert wird. Anzeige Im neuen Forschungsprojekt soll die Expertise von Haskells Gruppe in der Astrophysik von Pulsaren mit der Expertise der Jenaer Gruppe von Prof. Bernuzzi auf dem Gebiet der numerischen Simulation von Neutronensternen gebündelt werden. Erforscht werden soll beispielsweise, ob es eine Gleichgewichtskonfiguration für das Magnetfeld im Inneren eines Neutronensterns gibt und wie ein solches Gleichgewicht erreicht werden könnte. Schon jetzt werden die von Neutronensternen ausgesandten elektromagnetischen Wellen von Teleskopen im Radio- und Röntgenbereich routinemäßig aufgefangen, was es ermöglicht, die Masse und den Radius der Sterne zu messen. "Wir werden die theoretischen Grundlagen für künftige Beobachtungen schaffen, indem wir die Magnetfelddynamik im Inneren von Neutronensternen und die Rolle von Turbulenzen bei ihrer Entwicklung untersuchen", sagt Bernuzzi. Dabei werde Einsteins allgemeine Relativitätstheorie angewandt, um die Entwicklung der superstarken Magnetfelder zu modellieren und genaue astrophysikalische Modelle zu erstellen. In naher Zukunft, so Bernuzzi, können isolierte Neutronensterne auch über Gravitationswellen beobachtet werden. Diese sogenannte Gravitationswellenpulsare werden Informationen übermitteln, die zu den elektromagnetischen Wellen komplementär sind. Das MERLIN-Projekt "The Magnetic Field Dynamics in Neutron Stars" wird 2024 begonnen und ist auf drei Jahre befristet. Die finanzielle Förderung beträgt etwa eine halbe Million Euro.