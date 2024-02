Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]



ASTROFOTOGRAFIE-WETTBEWERB

Pädagogisch wertvolle Astrobilder ausgezeichnet



Die Gewinnerinnen und Gewinner des dritten Astrofotografie-Wettbewerbs des Büros für Astronomische Bildungsarbeit der Internationalen Astronomischen Union stehen fest: Zahlreiche eindrucksvolle Himmelsaufnahmen wurden ausgezeichnet, die künftig die astronomische Bildungsarbeit unterstützen sollen - darunter auch Aufnahmen mit dem Smartphone.





Die wechselnde Phasengestalt der Venus vom 17. Dezember 2019 bis zum 25. Mai 2020 - zweiter Platz in der Kategorie "Phasen der Venus" beim dritten OAE-Astrofoto-Wettbewerb. [ Die wechselnde Phasengestalt der Venus vom 17. Dezember 2019 bis zum 25. Mai 2020 - zweiter Platz in der Kategorie "Phasen der Venus" beim dritten OAE-Astrofoto-Wettbewerb. [ Großansicht

Mit seinem dritten Astrofoto-Wettbewerb hatte das Büro für astronomische Bildungsarbeit (engl. Office of Astronomy for Education, kurz OAE) der Internationalen Astronomischen Union (IAU), das am Haus der Astronomie in Heidelberg beheimatet ist, sich an Astrofotografie-Enthusiastinnen und - Enthusiasten aller Erfahrungsstufen gewandt (astronews.com berichtete). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten Bilder in verschiedenen Kategorien einreichen: Phasen der Venus, Tagbögen der Sonne und Solargrafien, Sonnenauf- und -untergangsorte im Jahresverlauf, ausschließlich mit Smartphones und anderen mobilen Geräten gewonnene Aufnahmen sowie Zeitraffer von Großem Wagen und Kreuz des Südens.

Aus fast 430 eingegangenen Beiträgen aus 40 verschiedenen Ländern und Territorien weltweit, unter denen sich viele mit gewöhnlichen Smartphones aufgenommene Bilder befinden, hat eine internationale Jury nun die prämierten Beiträge ausgewählt. Die Beiträge wurden nicht nur nach ästhetischen und technischen Gesichtspunkten bewertet, sondern auch nach ihrem didaktischen Wert für den Unterricht in Grund- und weiterführenden Schulen. Die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs erhalten Geldpreise. In der Kategorie Smartphone-Astrofotografie wurden sechs Aufnahmen mit je 100 € ausgezeichnet. In den anderen Kategorien wurden jeweils drei Aufnahmen mit 750 €, 500 € und 250 € für den ersten, zweiten bzw. dritten Platz ausgezeichnet. Weitere Bilder und Videos wurden mit einer lobenden Erwähnung bedacht.

Schöne Himmelsaufnahmen sind ein wertvolles Hilfsmittel für die Bildungsarbeit. Wenn sie als frei verfügbare Lehr- und Lernmaterialien (engl. Open Educational Resources, kurz OER) zur Verfügung gestellt werden, können sie einen nachhaltigen Einfluss auf Lehrkräfte und Lernende überall auf der Welt haben. Das OAE erweitert mit den Ergebnissen des diesjährigen Astrofoto-Wettbewerbs seine Sammlung hochwertiger Bildungsmaterialien, die durch die vorangegangenen Wettbewerbe begründet wurde. Alle preisgekrönten und lobend erwähnten Beiträge werden in der OAE-Ressourcensammlung für Bildungsmaterialien und im Bildarchiv der IAU an prominenter Stelle veröffentlicht. Sie stehen unter der Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), wodurch sichergestellt wird, dass die talentierten Fotografinnen und Fotografen die Urheberrechte an ihren Bildern behalten.

"Astrofotografie ist ein besonderes Hilfsmittel in der Bildungsarbeit, da sie das Lernen mit einer visuell ansprechenden Erfahrung bereichert", sagt Marcella Giulia Pace, eine der Gewinnerinnen. "Durch atemberaubende Bilder, die den Lauf der Zeit im Weltraum einfangen, erhalten Schülerinnen und Schüler eine einzigartige visuelle Perspektive auf die Komplexität und Schönheit des Universums. Diese dynamische und erfahrungsorientierte Herangehensweise macht das Thema nicht nur leichter zugänglich, sondern weckt auch die wissenschaftliche Neugier und gibt Pädagoginnen und Pädagogen ein wirksames Instrument an die Hand, um die Leidenschaft für die Erforschung des Kosmos zu wecken. Diese Methode geht über die bloße visuelle Offenbarung hinaus, öffnet den Geist, erweitert den Horizont und weckt das Interesse an dem riesigen, geheimnisvollen Universum."

Für den diesjährigen Wettbewerb hat das OAE erneut mit dem OAE-Zentrum Italien als Co-Sponsor des Wettbewerbs zusammengearbeitet. Livia Giacomini, Jurymitglied und Chefredakteurin der astroEDU-Plattform des OAE, sagt: "Ich war wirklich beeindruckt zu sehen, wie viele verschiedene Themen mit einem einfachen Bild erklärt werden können, von sehr weit entfernten astrophysikalischen Objekten bis hin zu Erklärungen von alltäglichen Phänomenen, die auf der Erde stattfinden, dem Planeten, den wir gerade erst zu schützen beginnen. Mir war bewusst, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte, aber mit diesem Wettbewerb wird auch sehr deutlich, dass ein Bild auch mehr lehren kann als tausend Worte." Hinzu kam in diesem Jahr eine Zusammenarbeit mit seinem Schwesterbüro, dem IAU-Büro für Öffentlichkeitsarbeit (engl. Office for Astronomy Outreach, kurz OAO) als weiterem Co-Sponsor.

Im Rahmen seiner Mission "Astronomie für alle" wird das OAO eine digitale Ausstellung und eine Gala veranstalten, um in der Kategorie Smartphone-Astrofotografie die Gewinnerinnen und Gewinner und die Teilnehmenden zu ehren, die eine lobende Erwähnung erhalten haben. Der Termin für diese Veranstaltung wird in Kürze bekanntgegeben. Kelly Blumenthal, Direktorin des OAO, merkt an: "Astrofotografie wird oft als etwas angesehen, das nur für diejenigen zugänglich ist, die über große Ressourcen und Erfahrung verfügen. Im Mai 2023 haben wir eine Reihe von Workshops zur Astrofotografie mit dem Smartphone veranstaltet und damit gezeigt, dass jede bzw. jede Astrofotografin oder Astrofotograf sein kann. Wir sind stolz darauf, diesen Wettbewerb mit zu sponsern und freuen uns darauf, zu sehen, wie kreativ diese Bilder in der astronomischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden."