Erste Schritte zur Entstehung des Lebens schon im All

Sind die Grundbausteine für das Leben auf der Erde möglicherweise bereits im All entstanden - trotz der unwirtlichen Bedingungen dort? Bei der Suche nach einer Antwort könnte einem Forschungsteam nun ein wesentlicher Schritt gelungen sein: Entdeckt wurde nämlich ein neuer abiotischer Weg zur Bildung von Peptidketten aus Aminosäuren – ein wichtiger chemischer Schritt in der Entstehung von Leben.



Sind die Bausteine für das Leben auf der Erde bereits im All entstanden? Eine neue Studie deutet darauf hin. [ Sind die Bausteine für das Leben auf der Erde bereits im All entstanden? Eine neue Studie deutet darauf hin. [ Großansicht Der Ursprung des Lebens ist eine der großen Fragen der Menschheit. Eine der Voraussetzungen für die Entstehung von Leben ist die abiotische – nicht durch Lebewesen bewirkte, chemische – Erzeugung und Polymerisation von Aminosäuren, den Bausteinen des Lebens. "Zwei Szenarien werden für die Entstehung von Leben auf der Erde diskutiert: Einerseits die erstmalige Erzeugung solcher Aminosäureketten auf der Erde und andererseits der Eintrag aus dem Weltall", erklärt Tilmann Märk von der Universität Innsbruck. "Für letzteres müssten solche Aminosäureketten unter den dafür sehr ungünstigen und unwirtlichen Bedingungen im Weltraum entstehen." Ein Forschungsteam um Michel Farizon von der Universität Lyon und Märk hat nun eine bedeutende Entdeckung auf dem Gebiet der abiotischen Peptidkettenbildung aus Aminosäuren gemacht - und zwar für die kleinste vorkommende Aminosäure, das Glycin, ein Molekül, das in den vergangenen Jahren bereits mehrfach extraterrestrisch beobachtet wurde. In einer kürzlich veröffentlichten Studie konnten das Team zeigen, dass kleine Cluster von Glyzinmolekülen bei Energieeintrag Polymerisation zeigen. Es kommt zu einer Reaktion innerhalb eines Clusters bestehend aus zwei Glyzinmolekülen. Aus den zwei Aminosäuren werden ein Dipeptid und ein Wassermolekül. Anzeige Auch die Reaktion eines Dipeptids zu einem Tripeptid innerhalb eines Clusters wurde von den Forscherinnen und Forschern nachgewiesen. "Unsere Studie wirft Licht auf das bisher weniger beachtete unimolekulare Szenario der Bildung solcher Aminosäureketten unter den extremen Bedingungen des Weltraums", sagt Farizon. "Wir konnten zeigen, dass das Wachstum von Peptidketten durch unimolekulare Reaktionen in angeregten Cluster-Ionen erfolgt, ohne dass ein Kontakt mit einem zusätzlichen Partner wie Staub oder Eis erforderlich ist." Die aktuelle Arbeit würde, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, den Nachweis liefern, dass der erste Schritt zur Entstehung von Leben unter den sehr unwahrscheinlichen Bedingungen des Weltraums stattfinden kann. "Die Studie ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Verständnis der Ursprünge des Lebens. Die Ergebnisse werden als Grundlage für weitere Forschungen auf diesem Gebiet dienen", zeigen sich Farizon und Märk überzeugt. Über ihre Ergebnisse berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Journal of Physical Chemistry A erschienen ist. Erste Schritte zur Entstehung des Lebens schon im All. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. ALMA: Das größte Moleküle in planetenbildender Scheibe - 9. März 2022

