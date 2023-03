Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



KLEINSATELLITEN

Messung der kosmischen Strahlung aus dem Erdorbit



Mit dem kleinen Teilchendetektor RUBIK wollen Forschende aus Gießen ab 2025 die kosmische Strahlung aus einer Erdumlaufbahn messen. Ziel ist es, diese Daten dann mit den Daten von entsprechenden Detektoren auf der Erde zu vergleichen. RUBIK wird Teil der Nutzlast des Kleinsatelliten ROMEO sein, der gerade in Stuttgart gebaut wird.





Designkonzept des RUBIK-Teilchendetektors: In weiß hervorgehoben sind die regelmäßig angeordneten Plastikszintillatoren, die von Lichtleitfasern (grün) durchdrungen sind.

Ein an der Justus-Liebig-Universität Gießen entwickelter Teilchendetektor soll an Bord eines Satelliten ins All starten, um die erdnahe kosmische Strahlung zu untersuchen. Der Detektor RUBIK ist am II. Physikalischen Institut entstanden und wird im Rahmen der Kleinsatellitenmission ROMEO die Zählraten und Richtungen der hochenergetischen kosmischen Teilchen in der Erdumlaufbahn genau vermessen. Das Gerät mit den kubischen Detektorelementen (Plastikszintillatoren) erinnert optisch an den berühmten Zauberwürfel, dem er seinen Namen verdankt.

Der Aufbau von RUBIK weicht von konventionellen Konzepten ab, da die Forschenden möglichst viele kommerziell verfügbare Komponenten verwenden wollen. Diese werden mit Gießener Expertise und Equipment wie etwa den vorhandenen Strahlungsquellen für die Anwendung im All qualifiziert. Von dem Detektor versprechen sich die beteiligten Physiker Dr. Roman Bergert und Dr. Hans-Georg Zaunick aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Kai-Thomas Brinkmann Einblicke in das erdnahe Strahlungsumfeld.

Das Experiment soll Korrelationen zwischen den durch RUBIK detektierten primären Teilchen in der Umlaufbahn und den sekundären Teilchen auf der Erdoberfläche herstellen, die durch die Wechselwirkung der Primärteilchen mit der Erdatmosphäre verursacht werden. Experimente zum Nachweis dieser Teilchenschauer existieren an vielen Orten weltweit. Die Forschenden erwarten durch solch einen erfolgreichen gleichzeitigen Nachweis neue Informationen zur Entstehung und Entwicklung der Teilchenschauer. Zudem sollen die Ergebnisse von RUBIK internationalen Datenbanken zur Verfügung gestellt werden, die als Basis zur Vorhersage und Entwicklung neuer Modelle zum Weltraumwetter dienen.

Die Kleinsatellitenmission ROMEO (Research and Observation in Medium Earth Orbit) der Universität Stuttgart hat als primäres Ziel die Erprobung von neuen Technologien sowie wissenschaftlichen Messungen im mittleren Erdorbit. Die Mission wird in Stuttgart am Institut für Raumfahrtsysteme und unter der Leitung von Prof. Dr. Sabine Klinkner entwickelt und von der Raumfahrtagentur des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Der Start des 60 Kilogramm schweren Satelliten ist für 2025 geplant.