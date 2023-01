Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



ARTEMIS

Astronautinnen-Phantome haben Flug um den Mond wohlbehalten überstanden



Im Rahmen des Projekts MARE wurde erstmals erfolgreich die Strahlenbelastung auf den weiblichen Organismus bei einem Flug zum Mond und zurück gemessen. Dazu dienten zwei Astronautinnen-Phantome an Bord der Mission Artemis I. Nun wurden die Helga und Zohar getauften Puppen wieder an das DLR übergeben. Die gesammelten Daten werden nun ausgewertet.





Die beiden Astronautinnen-Phantome Helga (vorne) und Zohar bestückt mit den mitgeführten DLR-Messgeräten im Kennedy Space Center der NASA.

Es war eine historische Reise: Im Rahmen der NASA-Mission Artemis I flog das Raumschiff Orion angetrieben und versorgt vom europäischen Servicemodul ESM erstmals zum Mond und zurück. Mit an Bord waren die beiden Astronautinnen-Phantome Helga und Zohar, die erstmals in der Raumfahrt die Strahlenbelastung auf den weiblichen Körper bei solch einem Flug gemessen haben. Nach der erfolgreichen Landung der Orion-Kapsel am 11. Dezember 2022 im Pazifik hat die NASA nun am Kennedy Space Center beide Messpuppen an das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) geleitete MARE-Forschungsteam übergeben. Noch vor Ort finden erste Auswertungen der Messdaten statt. Im Februar werden Helga und Zohar zurück am DLR-Standort Köln erwartet.

"Wir sind froh und stolz, Helga und Zohar so wohlbehalten mit einem Schatz an Daten zurückerhalten zu haben", sagt Prof. Jens Jordan, Direktor des DLR-Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin, der stellvertretend für das DLR die Astronautinnen-Phantome gemeinsam mit dem Forschungsteam entgegennahm. "Jetzt sind wir gespannt auf alle Details aus den Strahlungsmessungen in bis zu mehr als 400.000 Kilometer Entfernung von der Erde."

Über die gesamte Mission bis zur Landung haben Helga und Zohar die Strahlungswerte gemessen. Die beiden Astronautinnen-Phantome sind weiblichen Körpern samt Fortpflanzungsorganen nachempfunden, sodass die Strahlungsdosis auch in besonders strahlungsempfindlichen Organen gemessen werden kann. Die beiden Messkörper bestehen aus jeweils 38 Scheiben, sind 95 Zentimeter groß, 36 Kilogramm schwer und enthalten aus Kunststoff nachgebildete Organe und Knochen unterschiedlicher Dichte. Zohar, bereitgestellt von der israelischen Raumfahrtagentur ISA, wiegt mit der zusätzlichen AstroRad-Strahlenschutzweste der Firma StemRad sogar 62 Kilogramm.

"Die aktiven Strahlungsdetektoren des DLR überprüfen wir direkt hier am Kennedy Space Center und lesen deren Messdaten aus", sagt der MARE-Projektleiter Dr. Thomas Berger vom DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin. "Wir haben bereits jetzt hervorragende Daten von der ersten bis zur letzten Minute des mehr als 25-tägigen Fluges – Helga und Zohar haben auf ihrer Reise zum Mond einen super Job gemacht! Eine detaillierte Datenauswertung folgt nun allerdings in den kommenden Monaten."

Im Inneren und auf der Oberfläche beider Phantome sind insgesamt 18 aktive Detektoren der NASA (CADs) und 16 aktive Detektoren des DLR (M-42) verbaut, die über den gesamten Flug die Strahlungsdosis unter anderem in den strahlenempfindlichsten Organen des Körpers – Lunge, Magen, Gebärmutter und Knochenmark – gemessen haben. Hinzu kommen über 12.000 passive Strahlungsdetektoren aus kleinen Kristallen, die über die gesamten Messkörper verteilt platziert sind.

Mit dem Auslesen der Kristalle entsteht ein dreidimensionales Abbild des menschlichen Körpers, das zeigt, wie hoch die Strahlenbelastung auf Knochen und Organen an unterschiedlichen Stellen während eines Mondflugs insgesamt ist. Zusätzlich wird betrachtet, wie viel Abschirmung die mitgeführte Strahlungsweste bei Zohar ermöglichte. Diese aufwendige Auswertung wird zum größten Teil am DLR in Köln, aber auch in den Laboren der Projektpartner der NASA und der internationalen Universitäten erfolgen. Die Rückkehr der Luna-Twins an das DLR-Institut für Luft-und Raumfahrtmedizin ist im Laufe des Februars geplant.