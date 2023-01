Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]



GALAXIEN

Citizen-Science-Projekt sucht erfolgreich nach Quallengalaxien



Galaxienhaufen sind zwischen den Galaxien nicht etwa leer: Heißes Gas macht einen großen Teil ihrer Masse aus. Das spüren auch Galaxien, die in die zentralen Bereiche eines Galaxienhaufens eindringen: Material wird aus der Galaxie gerissen, lange Schweife können entstehen, die die Galaxie wie eine Qualle aussehen lassen. Interessierte helfen gerade dabei, solche Galaxien auf Bildern zu finden.





Beispiel für eine Quallengalaxie: Bild von ESO 137-001, basierend auf Daten des Weltraumteleskops Hubble und des Röntgenteleskops Chandra. Der Schweif ist besonders dank der Röntgendaten gut zu erkennen.

Quallengalaxien - im Englischen "jellyfish galaxies" - sind durch einen langen Materialschweif gekennzeichnet, den sie hinter sich herziehen, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit in eine dichtere Umgebung stürzen. Für sie bedeutet dieser Sturz den Anfang vom Ende: Sie verlieren dabei ihr Gas, aus dem sie neue Sterne bilden können. Für die Forschung macht sie das zu einer wahren Fundgrube. Da Quallengalaxien schwierig automatisiert zu erkennen sind, aber für das menschliche Auge recht einfach, startete im Dezember eine internationale Kooperation ein Citizen-Science-Projekt, bei dem alle Interessierten eingeladen sind, Quallengalaxien zu suchen.

Wenn eine Galaxie in die dichte Umgebung eines Galaxienhaufens fällt, erfährt sie eine Widerstandskraft, die die Gaskomponente aus der Galaxie herausziehen kann, sodass ein Schweif aus Material zurückbleibt. Die spektakulären Schweife und Materialklumpen verleihen der Galaxie oft das auffällige Aussehen einer Qualle. Jede neu entdeckte Quallengalaxie ist ein Schnappschuss eines Schlüsselmoments in der Entwicklung dieser Galaxie in einem bestimmten Moment der kosmischen Zeit.

"Wenn wir mehr von ihnen finden und beobachten, können wir die zeitliche Entwicklung rekonstruieren, von dem Moment an, in dem sie in einen Haufen eintreten, bis zu dem Punkt, an dem sie vollständig von ihrem Gas befreit sind", so Ancla Müller, aus der Fakultät für Physik und Astronomie der Ruhr-Universität Bochum, die an dem Projekt beteiligt ist. Grundlage für das "Fischen nach Quallengalaxien" sind astronomische Bilder, die von DECaLS, dem Dark Energy Camera Legacy Survey, aufgenommen wurden. Diese Bilder stellt die Forschungskooperation GASP – kurz für "GAs Stripping Phenomena in galaxies with MUSE" – online zur Verfügung, sodass sich jede und jeder auf die Suche nach Quallengalaxien machen kann, um Kandidaten zu identifizieren.

"Durch die Mithilfe der Öffentlichkeit können wir die Suche auf Tausende Bilder ausweiten und hoffen so, die Zahl der bekannten Quallengalaxien erhöhen zu können", so Ancla Müller. "Derzeit sind nur einige Hunderte von ihnen bekannt." Nach dem Start des Projektes im Dezember wurden in etwas mehr als drei Wochen bereits genug Klassifizierungen durchführt, um den ursprünglichen Datensatz vollständig zu bearbeiten. Das Team hat deswegen weitere Daten zur Verfügung gestellt, so dass die Suche weitergehen kann.

Das Projekt "Fishing for Jellyfish Galaxies" ist Teil des Zooniverse-Projekts, das eine ganze Reihe von Citizen-Science-Projekten bündelt. Hier lassen sich nicht nur Galaxien klassifizieren oder nach Blasen oder extrasolaren Planeten suchen, sondern man kann sich auch an Projekten zur Klimaforschung oder biologischen Untersuchungen beteiligen. Mit ihrem Projekt will das Team auch an eine früheres Zooniverse-Projekt anknüpfen, bei dem nach Quellengalaxien in kosmologischen Simulationen gesucht wurde (astronews.com berichtete).