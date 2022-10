Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



ESA-Astronautin Cristoforetti zurück auf der Erde



Die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti ist in der Nacht auf Sonnabend zur Erde zurückgekehrt und hat damit ihre Mission Minerva beendet. Sie wasserte mit der Crew-Dragon-Kapsel Freedom vor der Küste Floridas. Es war Cristoforettis zweiter Aufenthalt im All. Auf der ISS hatte sie zahlreiche Experimente betreut und war zudem einige Wochen lang Kommandantin.





Die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti ist zusammen mit ihren NASA-Kolleginnen und -Kollegen Kjell Lindgren, Bob Hines und Jessica Watkins am Freitagabend zur Erde zurückgekehrt und hat damit ihre zweite Mission zur Internationalen Raumstation (ISS) abgeschlossen. Die Mission hatte den Namen "Minerva".

Die Crew-4 kehrte mit dem Crew-Dragon-Raumschiff Freedom zurück, das am 14. Oktober 2022 um 18:05 MESZ autonom von der Station abgedockt war und nach einer Reihe von Deorbit-Zündungen in die Erdatmosphäre eintrat. Am 14. Oktober 2022 um 22:55 MESZ öffnete es seine Fallschirme für eine Wasserlandung vor der Küste Floridas.

Die Crew-4 startete am 27. April 2022 zur Station und lebte und arbeitete fast sechs Monate als Teil der ISS-Expedition 67 im Orbit. Cristoforetti unterstützte im Rahmen ihrer Minerva-Mission zahlreiche europäische Experimente und viele weitere internationale Experimente in der Mikrogravitation. Nach der Landung war ein Flug nach Köln geplant, wo sie von der medizinischen Betreuung der ESA überwacht wird, während sie sich im Europäischen Astronautenzentrum (EAC) und in der Envihab-Einrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) wieder an die Schwerkraft der Erde gewöhnen wird.

Für Cristoforetti war es der zweite Aufenthalt auf der Raumstation. Entsprechend verantwortungsvoll waren deshalb auch ihr Aufgaben: Seit Beginn ihrer Minerva-Mission hatte Cristoforetti die Leitung des United States Orbital Segment (USOS) inne und beaufsichtigte die Aktivitäten in den amerikanischen, europäischen, japanischen und kanadischen Modulen und Komponenten der Station. Für die letzten Wochen ihres Aufenthalts war sie dann Kommandantin der gesamten ISS und trat damit in die Fußstapfen der früheren ESA-Astronauten Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano und Thomas Pesquet. Sie war zudem die erste Europäerin, die diese Funktion bekleidete.

Cristoforetti wurde 2008/2009 ins ESA-Astronautenteam aufgenommen und hat sich seitdem zu einer erfahrenen Astronautin entwickelt, die Führungsrollen übernehmen kann. Cristoforetti ist zudem die einzige Frau im derzeitige ESA-Astronautencorps und gilt vielen als Vorbild dafür, wie man eine herausfordernde Karriere mit der Erziehung von Kindern und einem Familienleben in Einklang bringen kann.