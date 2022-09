Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



INSIGHT

Meteoriteneinschläge auf dem Mars registriert



Der Marslander InSight der NASA hat in den Jahren 2020 und 2021 seismische Wellen registriert, die durch vier Meteoriteneinschlägen auf der Oberfläche des Roten Planeten verursacht worden sind. Es sind die ersten Messungen dieser Art seit der Landung von InSight. Auch zuvor hatte man Einschläge auf dem Mars noch nie auf diese Weise nachweisen können.





Die drei Einschlagstellen vom 5. September 2021 in der Elysium Planitia des Mars, aufgenommen vom Mars Reconnaissance Orbiter. [ Die drei Einschlagstellen vom 5. September 2021 in der Elysium Planitia des Mars, aufgenommen vom Mars Reconnaissance Orbiter. [ Großansicht

Der erste der vier bestätigten Einschläge war auch der dramatischte: Am 5. September 2021 trat ein Brocken in die Marsatmosphäre ein und zerfiel in mindestens drei Bruchstücke, deren Einschlag jeweils einen Krater hinterließ. Diese Krater wurden anschließend vom Mars Reconnaissance Orbiter während eines Überflugs auch tatsächlich entdeckt. Später wurden zusätzlich hochaufgelöste Bilder der Einschlagstelle gemacht.

"Nachdem InSight drei Jahre lang darauf gewartet hatte, einen Einschlag zu entdecken, sahen diese Krater besonders schön aus", erinnert sich Ingrid Daubar von der Brown University, die sich mit Einschlägen von Meteoriten auf dem Mars beschäftigt. Nach Durchsicht älterer Aufzeichnungen konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zudem drei weitere Einschläge identifizieren, die am 27. Mai 2020, am 18. Februar 2021 und am 31. August 2021 stattgefunden hatten. Die Brocken aus dem All schlugen in einer Entfernung von 85 bis 290 Kilometer von InSight ein.



Allerdings rätselt man, warum nicht mehr Meteoriteneinschläge auf dem Mars entdeckt wurden: Schließlich liegt der Rote Planet in der Nähe des Asteroidengürtels des Sonnensystems, so dass es eigentlich regelmäßig zu Einschlägen kommen sollte. Die Marsatmosphäre bietet davor zudem nur wenig Schutz: Sie hat nur ungefähr ein Prozent der Dicke der Erdatmosphäre.

Am Instrument selbst sollte es nicht liegen: Das Seismometer von InSight hat nämlich inzwischen über 1300 Marsbeben registriert und kann seismische Wellen noch aus Tausenden von Kilometern Entfernung aufspüren. Aber erst am 5. September 2021 gelang es, einen Einschlag eindeutig als Ursache für solche Wellen auszumachen.



Das InSight-Team vermutet, dass andere Einschläge durch Windgeräusche oder jahreszeitlich bedingte Veränderungen in der Atmosphäre verdeckt worden sein könnten. Man hofft jedoch, dass nun, da die charakteristische seismische Signatur eines Einschlags auf dem Mars bekannt ist, weitere Einschläge in den aufgezeichneten Daten identifiziert werden können.

Das Team hofft zudem, dass der Lander noch weitere Messungen durchführen kann: Staubablagerungen auf den Solarzellen von InSight machen die Energieversorgung des Landers immer schwieriger. Wann dies zur Abschaltung des Landers führen wird, lässt sich nur schwer vorhersagen, man vermutet aber, dass die Mission zwischen Oktober und Januar 2023 zu Ende gehen wird.

