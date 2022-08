Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

ARTEMIS

13 mögliche Landeregionen für Artemis III

Noch in diesem Monat soll die Mission Artemis I starten, bei der die Raumkapsel Orion noch ohne Besatzung um den Mond fliegen wird. Im Rahmen der Mission Artemis III werden dann erstmals wieder Menschen auf dem Erdtrabanten landen. Nun hat die NASA 13 verschiedene Regionen auf dem Mond vorgestellt, die für diese Landung infrage kommen würden.



Die jetzt vorgestellten möglichen Zielgebiete für die Mission Artemis III in der Nähe des Mondsüdpols. [ Die jetzt vorgestellten möglichen Zielgebiete für die Mission Artemis III in der Nähe des Mondsüdpols. [ Großansicht Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat jetzt 13 mögliche Landegebiete in der Nähe des Mondsüdpols vorgestellt, die Ziel der ersten US-amerikanischen astronautischen Mission zum Mond seit mehr als einem halben Jahrhundert werden könnten. In jeder Region gibt es mehrere potenzielle Landeplätze für Artemis III, die erste Artemis-Mission, die eine Besatzung auf die Mondoberfläche bringen wird, darunter die erste Frau, die den Mond betritt.



"Die Auswahl dieser Regionen bedeutet, dass wir der Rückkehr von Menschen auf den Mond zum ersten Mal seit Apollo einen großen Schritt näher gekommen sind", betont Mark Kirasich vom NASA-Hauptquartier in Washington. "Die Mission wird anders sein als alle bisherigen Missionen, da sich die Besatzung in dunkle Gebiete wagen wird, die bisher von Menschen nicht erforscht wurden und damit den Grundstein für zukünftige Langzeitaufenthalte legen." Jede der 13 vorgestellten Regionen befindet sich innerhalb von sechs Breitengraden zum lunaren Südpol und weist ganz unterschiedliche geologische Merkmale auf. Zusammen bieten die Regionen Landemöglichkeiten für alle potenziellen Artemis-III-Starttermine, wobei bestimmte Landeplätze eng an den Zeitpunkt des Startfensters gekoppelt sind. Dass mehrere Regionen zur Verfügung stehen, gibt den Verantwortlichen mehr Flexibilität, um während des ganzen Jahres zu starten. Anzeige Grundlage der Auswahl waren Daten des Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA sowie die Forschungen über die Regionen rund um den Mondsüdpol aus den vergangenen Jahrzehnten. Ein wichtiges Kriterium war dabei auch die Eignung eines Gebiets für eine sichere Landung. Hier wurden etwa die Neigung des Geländes, die einfache Kommunikation mit der Erde und die Lichtverhältnisse berücksichtigt. Alle nun ausgewählten Regionen sind aufgrund ihrer Nähe zum Südpol des Mondes von wissenschaftlicher Bedeutung, da es sich um ein Gebiet handelt, in dem es permanent beschattete Regionen gibt.



"Mehrere der vorgeschlagenen Standorte in den Regionen gehören zu den ältesten Teilen des Mondes und bieten zusammen mit den ständig beschatteten Regionen die Möglichkeit, anhand von bisher nicht untersuchten Mondmaterialien mehr über die Geschichte des Mondes zu erfahren", sagte Sarah Noble, Leiterin der Artemis-Mondforschung in der NASA-Abteilung Planetenforschung. In allen 13 Regionen gibt es Standorte, die während eines Zeitraums von 6,5 Tagen - der geplanten Dauer der Artemis-III-Oberflächenmission - ununterbrochen Zugang zum Sonnenlicht haben. Der Zugang zum Sonnenlicht ist für einen langfristigen Aufenthalt auf dem Mond von Bedeutung, da er eine Energiequelle darstellt. "Die Entwicklung eines Konzepts für die Erforschung des Sonnensystems bedeutet, dass wir lernen müssen, wie wir die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen und gleichzeitig ihre wissenschaftliche Integrität bewahren können", sagte Jacob Bleacher, leitender Explorationswissenschaftler der NASA. "Das Wassereis auf dem Mond ist sowohl aus wissenschaftlicher Sicht als auch als Ressource wertvoll, weil wir daraus Sauerstoff und Wasserstoff für lebenserhaltende Systeme und Treibstoff gewinnen können."



Die NASA wird nun die 13 Regionen im Rahmen von Konferenzen und Workshops mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Raumfahrt diskutieren. Der Start von Artemis III ist frühestens für 2025 geplant, wird aber vermutlich erst deutlich in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts stattfinden. 13 mögliche Landeregionen für Artemis III. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Artemis: NASA-Rover VIPER soll am Nobile-Krater landen - 22. September 2021

Mond: Drei Sonden entdecken Wasser auf dem Mond - 24. September 2009 Artemis-Programm, Website der NASA