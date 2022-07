Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



SUNRISE III

Sonnenteleskop flog nur knapp sechs Stunden



Es war nur ein kurzer Flug: Eigentlich hätte das Sonnenobservatorium Sunrise III an einem Ballon mehrere Tage lang von Schweden nach Kanada fliegen und aus 35 Kilometer Höhe den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen einmaligen Blick auf die Sonne bieten sollen. Doch der Flug endete schon nach knapp sechs Stunden - wegen "ungeklärter Unregelmäßigkeiten".





Sunrise III bei der erfolgreichen Generalprobe vor dem Start. Großansicht]

In den vergangenen Wochen hatten zunächst die weltweiten Logistikprobleme der Mission zu schaffen gemacht; auf die Ankunft des Ballons und des Heliums in Kiruna musste das Team lange warten. Dann waren die Wetterbedingungen nicht gut genug. Die Startmöglichkeiten musste sich Sunrise III zudem mit XL-Calibur, einer amerikanischen Ballonmission, teilen, die als Erstes starten sollte.

Während der vergangenen Monate hatten sich beide Teams in derselben Halle des Esrange Space Centers auf ihren jeweiligen Flug vorbereitet. Die zweite Startmöglichkeit war für Sunrise III vorgesehen. Sorgen bereiten dem Team allerdings die aktuellen Vorhersagen der Meteorologen vor Ort. Demnach hätten die stratosphärischen Winde, die Sunrise III sicher nach Kanada tragen sollen, bereits in wenigen Tagen abreißen können. Eine gewisse Eile war also geboten.

Ursprünglich war geplant, dass Sunrise III nach einem erfolgreichen Start während des anschließenden mehrtägigen Fluges am Heliumballon in 35 Kilometer Höhe einen einzigartigen Blick auf die Sonne haben und beispielsweise Prozesse in der Chromosphäre, der hochdynamischen Schicht zwischen der sichtbaren Oberfläche und der äußeren Atmosphäre der Sonne, genauer als je zuvor sichtbar machen sollte.

Anzeige

Zuvor gab es bereits zwei Sunrise-Missionen, während der ein Ballon von Schweden aus nach Kanada schwebte. Sunrise III startete schließlich gestern um 3.44 Uhr MESZ. Während des Fluges kam es nach Angaben des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung zu noch "ungeklärten Unregelmäßigkeiten", die ein Beenden der Mission schon nach knapp sechs Stunden notwendig machten. Sunrise III ist noch auf schwedischem Gebiet niedergegangen. Die Probleme sollen bei der Nutzlast gelegen haben, die diesmal deutlich komplexer als bei vorherigen Missionen war. Eine umfassende Untersuchung ist angekündigt.

Das ballongetragene Sonnenobservatorium Sunrise III ist eine Mission des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung und des Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins Universität. Sunrise III blickt mithilfe eines 1-Meter-Teleskops, dreier wissenschaftlicher Instrumente und eines Systems zur Bildstabilisierung aus der Stratosphäre auf die Sonne. Maßgeblich Mitwirkende an der Mission sind ein spanisches Konsortium, das National Astronomical Observatory of Japan und das Leibniz-Institut für Sonnenphysik.