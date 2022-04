Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]

HUBBLE

Eine kompakte Galaxiengruppe zum 32. Geburtstag

Mit einer Ansicht der Hickson Compact Group 40 feiern die amerikanische Raufahrtbehörde NASA und die europäische Raumfahrtagentur ESA den 32. Geburtstag ihres Weltraumteleskops Hubble. Das wohl inzwischen berühmteste Teleskop der Welt war am 24. April 1990 ins All gestartet und hat seitdem unser Bild des Universums entscheidend geprägt.



Das offizielle Bild zum 32. Geburtstag des Weltraumteleskops Hubble zeigt die Hickson Compact Group 40. [ Das offizielle Bild zum 32. Geburtstag des Weltraumteleskops Hubble zeigt die Hickson Compact Group 40. [ Großansicht Es ist schon Tradition, dass zum Startjubiläum des Weltraumteleskops Hubble ein besonderes "Geburtstagsbild" veröffentlicht wird. In diesem Jahr zeigt es die Hickson Compact Group 40, die aus drei Spiralgalaxien, einer elliptischen Galaxie und einer linsenförmigen Galaxie besteht. In den Zentren von Galaxienhaufen sind solche kompakten Gruppen von Galaxien vergleichsweise häufig, diese Gruppe aber liegt recht einsam in einer Region im Sternbild Wasserschlange etwa 300 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Der Grund dafür, dass sich die Galaxien hier so konzentriert haben, könnte sein, dass sich dort auch eine größere Menge an Dunkler Materie befindet, die die Galaxien umgibt. Während sich die Galaxien durch die Dunkle Materie bewegen, spüren sie deren gravitativen Effekt. Die Bahnen um den gemeinsamen Schwerpunkt sollten also mit der Zeit immer enger werden. Somit zeigt das Hubble-Bild einen ganz besonderen Zeitpunkt in der Geschichte des Systems: In etwa einer Milliarde Jahren werden die Galaxien kollidieren und zu einer einzigen riesigen elliptischen Galaxie verschmelzen. Anzeige Das Hubble-Weltraumteleskop startete am 24. April 1990 gemeinsam mit einer fünfköpfigen Besatzung an Bord der Raumfähre Discovery ins All. Einen Tag später wurde es in einen niedrigen Erdorbit ausgesetzt. Seitdem hat das Weltraumteleskop uns einen ganz neuen Blick in den Kosmos ermöglicht und so unser kollektives Wissen über das Universum nach und nach verändert - auch wenn zu Beginn nicht alles nach Plan lief: Der Hauptspiegel hatte nämlich einen Fehler, der erst durch eine Wartungsmission Ende 1993 korrigiert werden konnte. Im Unterschied zu früheren Teleskopen hat das Hubble-Weltraumteleskop die Astronomie für Menschen aller Altersgruppen relevant, fesselnd und zugänglich gemacht. Bis heute wurden im Rahmen der Mission 1,5 Millionen Beobachtungen durchgeführt. Astronominnen und Astronomen auf der ganzen Welt verfassten anhand dieser Daten über 19.000 wissenschaftliche Publikationen, die erfolgreich ein Peer-Review-Verfahren durchliefen. Das macht Hubble zu einem der produktivsten Weltraumteleskope aller Zeiten. Das umfangreiche Hubble-Datenarchiv wird noch mehrere Generationen astronomischer Forschung bereichern. Das Geburtstagsbild basiert auf Daten, die mit der Wide Field Camera 3 von Hubble gewonnen wurden. Diese Kamera wurde während der letzten Wartungsmission zu Hubble im Mai 2009 installiert.