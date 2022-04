Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

Raumfahrtagentur beendet weitere Projekte mit Russland

Auf seiner gestrigen Tagung hat der ESA-Rat wichtige Weichenstellungen für Projekte vorgenommen, die ursprünglich einmal mit der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos geplant waren. So werden für europäische Instrumente auf den Luna-Missionen zum Mond neue Flugmöglichkeiten gesucht. Das gilt auch für den europäischen Marsrover.



Der geplante ESA-Marsrover Rosalind Franklin. [ Der geplante ESA-Marsrover Rosalind Franklin. [ Großansicht Infolge der russischen Aggression gegen die Ukraine hat der ESA-Generaldirektor eine umfassende Überprüfung aller derzeit in Zusammenarbeit mit Russland und der Ukraine durchgeführten Tätigkeiten eingeleitet. Ziel ist es, die möglichen Auswirkungen dieses neuen geopolitischen Kontexts auf die Programme und Tätigkeiten der ESA zu ermitteln und eine resilientere und robustere Weltrauminfrastruktur für Europa zu schaffen, schreibt die europäische Weltraumagentur in einer Pressemitteilung. Der ESA-Rat hatte sich gestern mit diesem Thema befasst und beschlossen, die Gemeinschaftsvorhaben mit Russland bei Luna-25, -26 und -27 einzustellen. Wie schon bei ExoMars würde die russische Aggression gegen die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen auch hier einen grundlegenden Wandel der Umstände bedeuten und es der ESA unmöglich machen, die geplante Zusammenarbeit bei der weiteren Erkundung des Mondes umzusetzen. Die für diese Missionen entwickelte Wissenschaft und Technologie der ESA sei jedoch nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Für die der Entnahme von Bodenproben und der Analyse von flüchtigen Substanzen dienende (für Luna-27 geplante) Mondnutzlast PROSPECT wurde schon eine alternative Fluggelegenheit an Bord einer von der NASA geleiteten CLPS-Mission sichergestellt. CLPS steht für "Commercial Lunar Payload Services". Die NASA setzt hier auf kommerzielle Anbieter, die im NASA-Auftrag Nutzlasten wie beispielsweise Rover oder Lander zum Mond transportieren. Anzeige Auch zur Erprobung der (für Luna-25 geplanten) Navigationskamera PILOT-D der ESA wird bereits eine alternative Fluggelegenheit von einem kommerziellen Dienstleister beschafft. Unterdessen wird das weitere Vorgehen für die (für Luna-27 geplante) Präzisionslande- und Gefahrenabwehrtechnologie PILOT festgelegt. Dieses Know-how wird für die europäischen Monderkundungsvorhaben wie das große europäische Logistiklandegerät (EL3) benötigt, das auf der Ministerratstagung 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Ferner haben der ESA-Generaldirektor und der Präsident der japanischen Raumfahrtagentur JAXA letzte Woche eine Vereinbarung über den Flug des ESA-Instruments EMS-L, des Exosphären-Massenspektrometers an Bord der Mondrovermission LUPEX der JAXA und der ISRO unterzeichnet. Damit wird die Liste der europäischen Experimente, die in den nächsten Jahren auf den Mond fliegen werden, noch erweitert. Die ESA bestätigte außerdem, dass obwohl alle Bestandteile der ExoMars-Rovermission (Träger, Modulträger, Abstiegsmodul und Rosalind-Franklin-Rover) inzwischen ihre Flugbereitschaftsüberprüfung bestanden haben, die Mission aufgrund der Einstellung der Zusammenarbeit mit Roskosmos bei ExoMars nicht im September dieses Jahres gestartet werden kann. Stattdessen wird nun unter der Leitung von Thales Alenia Space Italien eine Schnellstudie zur Bewertung der Optionen für das weitere Vorgehen durchgeführt.