VLT

Riesenplanet um massereichen Doppelstern



Mithilfe des Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO wurden jetzt ein Planet um das Doppelsternsystem b Centauri entdeckt, der die beiden Sonnen in großem Abstand umkreist. Zuvor war noch nie ein Planet um so massereiche Zentralsterne entdeckt worden.





Aufnahme des Systems b Centauri mit dem Instrument SPHERE des Very Large Telescope der ESO. Der Planet ist der helle Lichtpunkt rechts unten, der Stern ist oben links zu sehen, der Lichtpunkt oben rechts ist ein Hintergrundstern. [ Aufnahme des Systems b Centauri mit dem Instrument SPHERE des Very Large Telescope der ESO. Der Planet ist der helle Lichtpunkt rechts unten, der Stern ist oben links zu sehen, der Lichtpunkt oben rechts ist ein Hintergrundstern. [ Großansicht

"Die Entdeckung eines Planeten um b Centauri hat uns sehr begeistert, da sich dadurch das Bild über massereiche Sterne und das mögliche Vorhandensein von Planeten um sie völlig verändert", erklärt Markus Janson, Astronom an der Universität Stockholm. Das von ihm und seinem internationalen Team beobachtete System befindet sich 325 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Zentaur. b Centauri ist ein Doppelsternsystem und die beiden Sterne haben zusammen eine Gesamtmasse von mindestens der sechsfachen Masse unserer Sonne. Bislang hatte man um Sterne mit mehr als der dreifachen Masse der Sonne keine Planeten entdeckt.

Und das hat im Grunde genommen auch niemanden überrascht, sorgen doch massereiche Sterne nicht unbedingt für Bedingungen, unter denen sich Planeten problemlos bilden können: So sind sie in der Regel sehr heiß und senden eine intensive und energiereiche Strahlung im ultravioletten und im Röntgen-Bereich aus. b Centauri ist da keine Ausnahme: Beim Hauptstern dürfte es sich um B-Stern handeln, der drei Mal heißer als unsere Sonne ist.

"B-Sterne sorgen generell für ziemlich zerstörerische und gefährliche Umgebungen, sodass man glaubte, dass die Bildung großer Planeten um sie herum äußerst schwierig sein müsste", erläutert Janson. Doch wie die jetzt vorgestellte Entdeckung beweist, heißt das offenbar nicht, dass die Planetenentstehung unmöglich ist: "Der Planet von b Centauri ist eine fremdartige Welt in einer Umgebung, die sich völlig von dem unterscheidet, was wir hier auf der Erde und in unserem Sonnensystem kennen", beschreibt Teammitglied Gayathri Viswanath, Doktorandin an der Universität Stockholm, den Fund. "Es ist eine raue Umgebung, die von intensiver Strahlung beherrscht wird und in der alles in einem gigantischen Maßstab abläuft: die Sterne sind größer, der Planet ist größer, die Entfernungen sind größer."

Der Planet b Centauri b hat die zehnfache Masse des Jupiter und zählt damit zu den massereichsten bislang entdeckten Planeten. Er hat zudem eine der weitesten Umlaufbahnen, die man bei einem extrasolaren Planeten bislang entdeckt hat: Von Zentrum seines Sternsystems ist er hundert Mal weiter entfernt als der Jupiter von der Sonne. Vermutlich ist diese sehr große Entfernung dafür verantwortlich, dass es den Planeten überhaupt gibt.

Die jetzt vorgestellten Ergebnisse basieren auf Beobachtungen mit dem Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch-Instrument (SPHERE) am Very Large Telescope der europäischen Südsternware ESO in Chile. Der Planet wurde allerdings - wenn auch unbemerkt - schon vorher abgebildet: Das Team entdeckte den Planeten nämlich auch auf Archivdaten des Systems b Centauri, die vor mehr als 20 Jahren vom 3,6-Meter-Teleskop der ESO aufgenommen worden war.

Über ihre Ergebnisse berichtet das Team in einem Fachartikel, der jetzt in der Zeitschrift Nature erschienen ist.