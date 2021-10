Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



BEPICOLOMBO

Erste Stippvisite bei Merkur



Auf der Reise zum Merkur macht die europäisch-japanische Mission BepiColombo in der kommenden Nacht eine erste Stippvisite beim sonnennächsten Planeten. Die Sonde wird in einer Entfernung von nur 200 Kilometern an Merkur vorüberfliegen. Nach fünf weiteren Merkurpassagen soll BepiColombo dann Ende 2025 in einen Orbit einschwenken.





Die Sonde BepiColombo soll in der Nacht auf den 2. Oktober 2021 an Merkur vorüberfliegen. Hier eine künstlerische Darstellung.

Die europäisch-japanische Raumsonde BepiColombo wird sich in der Nacht auf den 2. Oktober erstmals ihrem Zielplaneten nähern, um die Anziehungskraft des Merkurs für eine Bahn- und Geschwindigkeitsänderung zu nutzen. Nach dem Start im Oktober 2018, flog BepiColombo im April 2020 an der Erde vorbei, bremste im Oktober 2020 und August 2021 zweimal an der Venus ab und stattet nun erstmals dem Merkur einen Besuch ab. Nach fünf weiteren Merkur-Vorbeiflügen zwischen Juni 2022 und Jänner 2025 wird die Raumsonde im Dezember 2025 endgültig am Ziel ankommen.

Zum Zeitpunkt der größten Annäherung – am 2. Oktober um 01.34 MESZ – wird sich BepiColombo bis auf 200 Kilometer an den heißen Planeten heranwagen. Es ist ein besonderes Datum: An diesem Tag hätte der Namensgeber der Mission – Giuseppe Colombo – seinen 101. Geburtstag gefeiert. Der italienische Mathematiker und Astrophysiker war maßgeblich an der Planung der ersten Merkur-Mission Mariner 10 beteiligt. Durch seine innovativen Bahnberechnungen hat er die mehrmaligen Vorbeiflüge von Mariner 10 am Merkur erst ermöglicht.

An der Mission wirken Institute aus Europa und Japan mit, darunter auch das Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das Grazer Institut ist an den Magnetfeldmessgeräten auf beiden Raumsonden – MMO (Magnetosphärischer Orbiter) und MPO (Planetarer Orbiter) – und am Ionenspektrometer PICAM auf MPO beteiligt. Beide Magnetometer sind durchgehend eingeschaltet. Vor allem von MPO-MAG, dessen Sensor am bereits ausgeklappten Ausleger sitzt, werden interessante Ergebnisse erwartet.

"Zum ersten Mal wird eine Raumsonde das Merkur-Magnetfeld der südlichen Hemisphäre in niedriger Höhe messen", so IWF-Direktor Wolfgang Baumjohann. "Damit stehen die bisher aufgestellten Modelle für das Eigenmagnetfeld des Planeten auf dem Prüfstand." Auch das Ionenspektrometer PICAM wird während des Merkur-Vorbeiflugs eingeschaltet, um zum ersten Mal in der extrem dünnen Merkur-Atmosphäre nach verschiedenen Arten von Ionen zu suchen.

Während des ersten Merkur-Vorbeiflugs ist die wissenschaftliche Nutzlast an Bord von BepiColombo einer Sonneneinstrahlung ausgesetzt, die um ein Vielfaches höher als bei der Erde ist. "Dieser Vorbeiflug ist ein erster wirklicher Test, ob die thermischen Schutzkonzepte für unsere Messgeräte funktionieren", erläutert auch Teammitglied Werner Magnes. "Die Sensoren von PICAM und MPO-MAG wurden extra verspiegelt, damit die Sensortemperaturen 180 bis 200 Grad Celsius nicht übersteigen."