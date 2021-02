Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



ESA sucht neue Astronautinnen und Astronauten



Die europäische Raumfahrtagentur ESA sucht neue Astronautinnen und Astronauten: Ab dem 31. März können sich Interessierte für diesen außerirdischen Job bewerben, dabei will die ESA insbesondere Frauen ermutigen, eine Karriere im All anzustreben. Die Raumfahrtagentur spricht von einem Generationswechsel.





"Dank des starken Mandats, das uns die ESA-Mitgliedsstaaten auf unserem letzten Ministerratstreffen im Jahr 2019 gegeben haben, nimmt Europa seinen Platz in der Weltraumforschung ein", so ESA-Generaldirektor Jan Wörner in einer Pressemitteilung. "Um noch weiter gehen zu können als je zuvor, müssen wir auch unseren eigenen Horizont so stark erweitern wie noch nie zuvor. Dieses Auswahlverfahren ist der erste Schritt dafür. Ich freue mich schon sehr darauf, mit anzusehen, wie sich ESA in den nächsten Jahren mit unseren internationalen Partnern in allen Bereichen der Weltraumforschung und der Innovation entwickeln wird."

Details zum Auswahlverfahren will die ESA auf einer Pressekonferenz in der kommenden Woche vorstellen. Schon jetzt ist allerdings klar, dass der Schwerpunkt auf Diversität liegen wird und insbesondere Frauen ermutigt werden sollen, sich für eine Karriere als aktive Raumfahrerin zu bewerben. Außerdem soll untersucht werden, ob auch Menschen mit körperlichen Behinderungen für solche Tätigkeiten infrage kommen könnten.

"Sämtliche Gruppen unserer Gesellschaft abzubilden, ist ein Bestreben, das wir sehr ernst nehmen", unterstreicht David Parker, ESA-Direktor für Astronautische und Robotische Exploration. "Dabei sollte die Diversität bei der ESA nicht nur auf die Herkunft, das Alter, den Hintergrund oder das Geschlecht unserer Astronautinnen und Astronauten abzielen, sondern eventuell auch auf Menschen mit körperlichen Behinderungen. Um diesen Traum wahr werden zu lassen, starte ich parallel zur Rekrutierung neuer Astronautinnen und Astronauten auch das sogenannte Parastronaut Feasibility Project – für dieses innovative Unterfangen ist es nun an der Zeit."

Die Ausschreibung wird vom 31. März bis zum 28. Mai 2021 laufen. Es schließt sich dann ein sechsstufiger Auswahlprozess an, der im Oktober 2022 beendet sein soll. Neue Astronautinnen und Astronauten hatte die ESA zuletzt im Jahr 2008 gesucht, 8413 Frauen und Männer hatten sich damals gemeldet. Zu den erfolgreichen Kandidaten zählte Alexander Gerst, der inzwischen zwei Mal zur Internationalen Raumstation ISS geflogen ist und dabei einmal sogar Kommandant der Raumstation war.

Auf die erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber der neuen Ausschreibung dürften andere Ziele warten als auf Gerst: Ihre Missionen könnten sie beispielsweise zum Mond oder zu einer Raumstation im Mondorbit oder vielleicht sogar zum Mars führen.