Das NASA-Infrarotweltraumteleskops Spitzer ist Geschichte: Gestern Abend wurde die Mission des Teleskops - wie schon seit Längerem geplant - offiziell für beendet erklärt und sämtliche wissenschaftlichen Arbeiten eingestellt. Das Teleskop war seit 2003 aktiv und hat deutlich länger Daten des Infrarothimmels geliefert als ursprünglich vorgesehen war.



Das Weltraumteleskop Spitzer zählt - neben dem Gammastrahlenteleskop Compton, dem Weltraumteleskop Hubble und dem Röntgenteleskop Chandra - zu den "Great Observatories" der NASA und war am 25. August 2003 gestartet worden. Die "Great Observatories" sollten das Universum und seine Objekte in ganz verschiedenen Wellenlängenbereichen untersuchen und so eine detaillierte Erforschung des Weltalls ermöglichen. Spitzer, gestartet noch als Space Infrared Telescope Facility (SIRTF), war dabei für den infraroten Teil des Spektrums zuständig. Als Infrarotteleskop beobachtet Spitzer im Prinzip die Wärme, die ein Objekt aussendet. Damit dies aber gelingt, darf das Teleskop selbst keinerlei Wärme abgeben. Während der Hauptmission wurde Spitzer deswegen mit flüssigem Helium auf eine Temperatur von minus 271 Grad Celsius gekühlt. Der Kühlmittelvorrat war für eine Missionsdauer von mindestens 2,5 Jahren ausgelegt, das Team hatte aber von Beginn der Mission an gehofft, durch einen Kühlmittel-sparenden Betrieb eine Missionsdauer von fünf Jahren erreichen zu können. Mit Erfolg: Der Heliumvorrat reichte schließlich für über fünfeinhalb Jahre. Anzeige Doch mit dem Ende der Hauptmission war noch lange nicht Schluss für Spitzer: Das Teleskop wurde in einer "warmen Missionsphase" einfach weitergenutzt - mit den beiden kurzwelligsten Detektoren der Infrared Array Camera an Bord. Mit diesen konnte man zwar nicht mehr die kältesten Objekte im All untersuchen, doch lieferten sie weiterhin interessante Daten etwa über Asteroiden in unserem Sonnensystem, über Staubscheiben, in denen sich Planeten bilden, über extrasolare Planeten oder über entfernte Galaxien. Der lange Betrieb des Teleskops stellte das Team immer wieder vor neue Herausforderungen. Deswegen entschied man sich bei der NASA auch lieber für ein kontrolliertes Ende der Mission, um so sicherzustellen, dass man das Teleskop in einem klar definierten Zustand auf seiner Bahn um die Sonne hinterlässt. Dieses schon seit Sommer des vergangenen Jahres geplante Ende kam nun gestern. Am Abend wurde die Mission offiziell für beendet erklärt. Ursprünglich sollte dies bereits 2018 geschehen, doch entschied man sich - aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung des Hubble-Nachfolger James Webb - für eine nochmalige Verlängerung. Das James Webb Space Telescope, dessen Start aktuell für das kommende Jahr geplant ist, wird auch im infraroten Bereich des Lichts beobachten und so einige der Aufgaben übernehmen können, für die in den letzten Jahren Spitzer zuständig war.

