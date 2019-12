Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

CLEARSPACE-1

Saubermachen im Erdorbit

Mit der Mission ClearSpace-1 will die europäische Weltraumagentur ESA erstmals eine Weltraummission auf den Weg bringen, die Trümmer aus der Erdumlaufbahn entfernt. Die Mission soll 2025 starten und wurde jetzt bei einem von einem Start-up geführten kommerziellen Konsortium in Auftrag gegeben. Die Beseitigung von Weltraummüll wird für die Raumfahrt immer wichtiger.



Mit ClearSpace-1 soll die Oberstufe einer Vega-Trägerrakete gezielt zum Absturz gebracht werden. [ Mit ClearSpace-1 soll die Oberstufe einer Vega-Trägerrakete gezielt zum Absturz gebracht werden. [ Großansicht Nach einem Wettbewerbsverfahren hat die europäische Weltraumagentur ESA ein Konsortium unter Leitung des Schweizer Startups ClearSpace eingeladen, einen endgültigen Vorschlag für eine Mission einzureichen, mit der Technologien zur Beseitigung von Weltraummüll getestet werden sollen. Im März nächsten Jahres soll das Projekt dann offiziell beginnen. ClearSpace ist ein Spin-Off-Unternehmen, das von erfahrenen Forschern im Bereich Weltraummüll an der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne gegründet wurde. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für solch eine Mission", sagt Luc Piguet, Gründer und CEO von ClearSpace. Das Thema Weltraummüll ist dringender denn je. Derzeit befinden sich fast 2000 aktive und 3000 inaktive Satelliten im Weltraum. "In den kommenden Jahren wird die Zahl der Satelliten erheblich steigen, wobei mehrere Mega-Konstellationen von Hunderten oder sogar Tausenden von Satelliten in der Erdumlaufbahn geplant sind, um Telekommunikations- und Überwachungsdienste mit großer Reichweite und geringer Latenz zu liefern. Es ist klar, dass ein 'Abschleppwagen' benötigt wird, um defekte Satelliten aus dieser stark frequentierten Region zu entfernen." Auf der ESA-Ministerratskonferenz Space19+, die vom 27. bis 28. November 2019 in Sevilla stattfand, vereinbarten die Minister, einen Dienstleistungsvertrag mit einem kommerziellen Anbieter abzuschließen, um ein inaktives ESA-Objekt sicher aus der niedrigen Erdumlaufbahn zu entfernen. Im Rahmen des neuen ESA-Raumfahrtprogramms soll ein aktiver Beitrag zur Beseitigung von Raumfahrtrückständen geleistet und die Technologien zur Trümmerbeseitigung erprobt werden. Anzeige "Stellen Sie sich vor, wie gefährlich das Segeln auf hoher See wäre, wenn alle Schiffe, die in der Geschichte jemals verloren gegangen sind, immer noch auf dem Wasser treiben würden", sagt ESA-Generaldirektor Jan Wörner. "Das ist die aktuelle Situation im Orbit, und es darf so nicht weitergehen. Die Mitgliedstaaten der ESA haben diese neue Mission, die auch den Weg zu wesentlichen neuen kommerziellen Dienstleistungen in der Zukunft weist, nachdrücklich unterstützt." "Selbst wenn morgen alle Raketenstarts gestoppt würden, zeigen Prognosen, dass die Gesamtpopulation der orbitalen Trümmer weiter wachsen wird, da Kollisionen zwischen den Elementen neuer Trümmer in einem Kaskadeneffekt erzeugen. Wir müssen Technologien entwickeln, um die Entstehung neuer Trümmer zu vermeiden und die bereits vorhandenen Rückstände zu entfernen", sagt Luisa Innocenti, Leiterin der Initiative Clean Space der ESA. "NASA- und ESA-Studien zeigen, dass der einzige Weg zur Stabilisierung der Orbitalumgebung darin besteht, große Trümmer aktiv zu entfernen. Dementsprechend werden wir unsere Entwicklung der wesentlichen Leit-, Navigations- und Steuerungstechnologien sowie der Rendezvous und Greifmethoden durch ein neues Projekt namens Active Debris Removal/ In-Orbit Servicing - ADRIOS fortsetzen. Die Ergebnisse werden auf ClearSpace-1 übertragen. Diese neue Mission, durchgeführt von einem ESA-Projektteam, wird es uns ermöglichen, diese Technologien zu demonstrieren und dabei eine Weltneuheit zu erreichen." Zielobjekt der ClearSpace-1-Mission ist die Vespa (VEga Secondary Payload Adapter) Oberstufe, die nach dem Flug der ESA-Trägerrakete Vega im Jahr 2013 auf einer Umlaufbahn von ca. 800 mal 660 Kilometer Höhe liegt. Mit einer Masse von 100 Kilogramm ist Vespa fast so groß wie ein Kleinsatellit, während ihre relativ schlichte Form und ihre robuste Konstruktion sie zu einem geeigneten ersten Ziel machen. Folgemissionen werden dann zu größeren, anspruchsvolleren Aufgaben übergehen - einschließlich der Erfassung mehrerer Objekte im Rahmen einer Mission. Der ClearSpace-1 "Chaser" wird für die Inbetriebnahme und kritische Tests in eine niedrigere 500-Kilometer-Umlaufbahn gebracht, bevor er zum Rendezvous und zur Erfassung mit einem Quartett von Roboterarmen unter Aufsicht der ESA seine höhere Zielumlaufbahn ansteuert. Der Chaser und Vespa werden dann zusammen aus dem Orbit gebracht, um schließlich in der Erdatmosphäre zu verbrennen. Saubermachen im Erdorbit. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Weltraumschrott: Deorbiting-Systeme im Visier - 22. Januar 2019

