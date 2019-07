Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

CHEOPS

Neues Planetenteleskop ist startbereit

Das Weltraumteleskop CHEOPS kann starten: Gestern hat die europäische Weltraumagentur ESA bestätigt, dass der Satellit die letzten Tests für seinen Start mit einer Sojus-Rakete erfolgreich bestanden hat. CHEOPS soll Sterne beobachten, um die bereits ein extrasolarer Planet entdeckt wurde und so helfen, die fernen Welten besser zu charakterisieren.



CHEOPS im Erdorbit (künstlerische Darstellung). [ CHEOPS im Erdorbit (künstlerische Darstellung). [ Großansicht "Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben – wir haben nun grünes Licht von Arianespace erhalten", sagt Nicola Rando, CHEOPS-Projektmanager der Europäischen Weltraumagentur ESA. Der Startplan von Arianespace für die kommenden Monate wird derzeit diskutiert, wobei der Termin für die Reise von CHEOPS zum Weltraumbahnhof und das genaue Startdatum zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt werden. Der Start der Mission ist für das letzte Quartal 2019 vorgesehen. "Wir freuen uns, dass es nach sechs Jahren intensiver Arbeit bald losgeht obwohl der Start immer ein heikler und stressvoller Moment ist", sagt Willy Benz von der Universität Bern, Hauptverantwortlicher der CHEOPS-Mission. Dies wird ein großer Moment für alle Beteiligten, insbesondere die Schweiz, wie David Ehrenreich, CHEOPS-Projektwissenschaftler an der Universität Genf, betont: "CHEOPS wurde dank einer guten Zusammenarbeit zwischen Schweizer Hochschulen und der Industrie entwickelt – dies zeigt, dass die Schweiz eine Raumfahrtnation ist." CHEOPS ist eine Mission zur Untersuchung von Exoplaneten. Das Weltraumteleskop beobachtet helle Sterne, von denen bereits bekannt ist, dass Planeten um sie kreisen. Dabei misst es winzige Helligkeitsänderungen, die entstehen, wenn ein Planet vor seinem Zentralstern durchzieht. Die Mission zielt auf Sterne ab, um die Planeten im Größenbereich von Erde bis Neptun kreisen, und wird genaue Daten zu den Planetengrößen liefern. Anzeige Diese Daten, zusammen mit bereits vorhandenen Informationen zu den Massen der Planeten, wird es ermöglichen, ihre Dichte zu bestimmen. Dadurch lassen sich diese Welten außerhalb unseres Sonnensystems erstmals charakterisieren. Die Dichte eines Planeten liefert wichtige Hinweise auf seine Zusammensetzung und Struktur – etwa, ob er überwiegend felsig ist oder aus Gasen besteht, und ob sich auf ihm große Ozeane befinden. "Dies wiederum ist ein wichtiger Schritt, um die Wahrscheinlichkeit der Bewohnbarkeit eines Planeten zu bestimmen", sagt Benz. CHEOPS wird als zweiter "Passagier" auf einer Sojus-Fregat-Rakete abheben und die Fahrt in den Weltraum mit einem Satelliten teilen, der zum italienischen Cosmo-SkyMed-Satellitenprogramm gehört. Die Trägerrakete wird zudem fünf CubeSats an Bord haben, Kleinsatelliten auf Einheiten, die aus jeweils standardisierten, 10 Kubikzentimeter großen Kuben zusammengefügt werden. Die Sojus-Rakete wird den Forschungssatelliten auf eine Erdumlaufbahn in 700 Kilometer Höhe bringen. Das erste Molekül war häufiger als gedacht. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. CHEOPS: Exoplaneten-Teleskop fertiggestellt - 6. April 2018

CHEOPS: Grünes Licht für neue Exoplaneten-Mission - 19. Februar 2014

Neue ESA-Mission: Cheops nimmt Exoplaneten ins Visier - 22. Oktober 2012

Ferne Welten - unsere Berichterstattung über die Suche nach extrasolaren Planeten und außerirdischem Leben Universität Bern

CHEOPS, Seite der ESA