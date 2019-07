Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]



GALILEUM SOLINGEN

Planetarium im Kugelgasbehälter eröffnet



Von der ersten Vorstellung des Projekts bis zur Eröffnung sind rund zwölf Jahre vergangen, zahlreiche Probleme mussten gelöst und Hindernisse überwunden werden, doch am Freitag wurde für das Team der Walter-Horn-Gesellschaft ein Traum wahr: Ihr Galileum Solingen, das Planetarium im Kugelgasbehälter mit angeschlossener Sternwarte, wurde feierlich eröffnet.





Das Galileum Solingen am Eröffnungstag.

Mit einem Festakt wurde am Freitag das Galileum Solingen nach drei Jahren Bauzeit feierlich eröffnet. Oberbürgermeister Tim Kurzbach sowie Guido Steinmüller und Dr. Frank Lungenstraß von der Walter-Horn-Gesellschaft e.V. durchschnitten das Eröffnungsband und gaben damit den Weg in die Planetariumskuppel frei. Nach den Reden zur Eröffnung hatten die Gäste Gelegenheit, die aktuelle Ausstellung zum Thema 50 Jahre Mondlandung und das Haus zu erkunden und dabei auch Bereiche kennenzulernen, die im Regelbetrieb dem Verein vorbehalten sein werden. Am Sonntag konnten dann alle das Haus unter dem Motto "Das Galileum stellt sich vor" kennenlernen.

Der reguläre Betrieb des Galileums startet am Donnerstag, den 11. Juli 2019. Das Premierenprogramm von Juli bis September umfasst 15 spannende Programme für jede Altersklasse, die in der Regel von Donnerstag bis Sonntag besucht werden können. Informationen und Tickets gibt es online oder an der Tageskasse, die jeweils 30 Minuten vor Programmbeginn öffnet. Alle Programme dauern rund 45 bis 60 Minuten und bestehen in der Regel aus einem Film- und einem Live-Teil, so dass eigene Fragen immer beantwortet werden. Soweit nicht anders erwähnt sind alle Programme für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene geeignet, für jüngere Kinder gibt es spezielle Kinderprogramme, die natürlich der gesamten Familie Spaß machen.

Das Galileum Solingen befindet sich in einem stillgelegten Kugelgasbehälter in Solingen-Ohligs und ist eine interaktive Erlebniswelt aus Planetarium und Sternwarte. Im Planetarium wird der Sternenhimmel unabhängig von Tageszeit, Wetter und allen Umweltbedingungen live in die Kuppel projiziert, in der Sternwarte können kleine und große Besucher in klaren Nächten den Sternenhimmel erkunden. Die Gesamtkosten für den Bau und die Technik des Galileum Solingen betragen mehr als 8,5 Millionen Euro.

Der Großteil davon, nämlich knapp 5 Millionen Euro, wurde durch Städtebauförderungsmittel des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert. Einen großen Teil bestreitet die Walter-Horn-Gesellschaft e. V. aus Spenden und Einnahmen aus Sponsoring-Maßnahmen. Der Projekt wurde erstmals im Jahr 2007 der Öffentlichkeit vorgestellt.