Vom Trödeltreff zur größten Astromesse Europas

Am Samstag wird Essen wieder zum Mekka für alle Amateurastronomen: Bereits zum 35. Mal findet dort der ATT statt. Begründet 1983 als lokaler "Astronomischer Tausch- und Trödeltreff" gilt die Astronomiebörse ATT heute als größte Veranstaltung dieser Art in Europa. Amateurastronomen kommen aus diesen Grund aus ganz Deutschland und benachbarten Ländern in die Ruhr-Metropole.



Logo des ATT in Essen. Logo des ATT in Essen. Es begann ganz bescheiden im Jahr 1983 als lokaler "Astronomischer Tausch- und Trödeltreff". Doch diese Zeiten sind längst, auch wenn die Astronomiebörse ATT sich ihren Charme als Amateurveranstaltung von Amateurastronomen für Amateurastronomen bis heute bewahrt hat. Hinter der Messe, die inzwischen als größte Veranstaltung dieser Art in Europa gilt, steckt die Walter-Homann-Sternwarte und damit ein Team engagierter Amateurastronomen, das in Essen eine Volkssternwarte betreibt. In diesem Jahr ist es am kommenden Sonnabend, am 18. Mai soweit, dann öffnen sich von 10 bis 18 Uhr die Türen des Gymnasiums am Stoppenberg (Im Mühlenbruch 51, 45141 Essen) für alle Interessierten, die inzwischen aus ganz Deutschland und auch aus dem benachbarten Ausland zum ATT anreisen. Die Messe im Frühjahr ist für viele Amateurastronomen ein Muss und bietet die Gelegenheit, sich aus erster Hand über Neuigkeiten aus der Branche zu informieren. Vertreten sind nämlich auch diesmal alle namhaften Hersteller und Händler. Anzeige Zentrum der Messe ist die "große Halle", in der die größten Hersteller neue Teleskope, Montierungen und oft sogar Kuppeln präsentieren. Hier können viele Sternfreunde ihre Fragen loswerden, es wird gefachsimpelt und neue Kontakte geknüpft - und natürlich auch nach Messeschnäppchen gesucht. In den anderen Räumen der Schule präsentieren sich zahlreiche Volkssternwarten und amateurastronomische Vereine. Auf einem "Astro-Flohmarkt" haben Sternfreunde zudem Gelegenheit, neue Besitzer für nicht mehr benötigtes Equipment zu finden. Abgerundet wird die Veranstaltung durch ein Vortragsprogramm. So wird etwa in diesem Jahr der vielen Amateurastromomen durch sein Buch "Telescope Optics: A Comprehensive Manual for Amateur Astronomers " bekannte Optikexperte Harrie Rutten einen Vortrag zum Thema "Geister in der Optik", der Autor und Fotograf Bernd Pröschold stellt in seinem Vortrag "Reiseziel Sternenhimmel" die dunkelsten Beobachtungsplätze in Deutschland und Europa vor und der Astrophysiker und Autor Ulrich von Kusserow widmet sich dem "magnetischen Sonnensystem". Für das leibliche Wohl sorgt wie immer die Cafeteria der Schule, wo sich bei Kaffee, Kuchen oder Mittagessen auch Gelegenheit für den Austausch mit anderen Besuchern bietet. astronews.com ist auf dem ATT zumindest indirekt vertreten: Stefan Deiters, Gründer von astronews.com, wird den ganzen Tag über am Stand des neuen Magazins für Amateurastronomie "astronomie - DAS MAGAZIN" sein, das sich hier erstmals auf einer großen Astronomiemesse in Deutschland vorstellen wird. Vom Trödeltreff zur größten Astromesse Europas. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. ATT

