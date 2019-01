Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]



100 JAHRE IAU

100 Stunden Astronomie auf der ganzen Welt



Die Internationale Astronomische Union feiert 2019 ihr 100-jähriges Bestehen. Den Auftakt des Jubiläumsjahrs mit mehreren Veranstaltungen weltweit machen die "100 Stunden Astronomie" - ein Astronomie-Marathon, der über drei Tage hinweg vom 10. bis 13. Januar 2019 stattfindet und die Öffentlichkeit für Astronomie begeistern soll.





Die "100 Stunden Astronomie" waren vor 10 Jahren bereits schon einmal einer der Eckpunkte des Internationalen Jahr der Astronomie 2009. Astronomische Einrichtungen aller Art hatten damals in einer konzertierten Aktion 100 Stunden lang weltweit und rund um die Uhr mit Veranstaltungen vor Ort oder – mit Unterstützung der Medien und über das Internet – mit Übertragungen einen ganz besonderen Astronomie-Marathon für die allgemeine Öffentlichkeit geboten und dabei vielen Menschen erstmalig einen Einblick in die Wunder des Himmels ermöglicht.

Vom 10. bis zum 13. Januar 2019 findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Internationalen Astronomischen Union (IAU) nun eine zweite Auflage der 100 Stunden Astronomie statt. Erneut beteiligen sich daran astronomische Forschungseinrichtungen, Sternwarten, Planetarien und engagierte Amateurastronomen weltweit mit Ausstellungen, öffentlichen Vorträgen, Planetariumsshows, Beobachtungsabenden, Live-Streams oder Angeboten für Schulen.

Auch im deutschsprachigen Raum beteiligen sich eine Reihe von Veranstaltern an der Aktion, teilweise über mehrere Tage hinweg. So bietet beispielsweise die Sternwarte Burgsolms gleich an dreien der vier Veranstaltungstage Vorträge und Himmelsbeobachtungen an, am Samstag, dem 12. Januar über mehrere Stunden hinweg. Die Volkssternwarte Urania in Jena öffnet ihre beiden Sternwartenstandorte jeweils am Freitag, dem 11. Januar und am darauffolgenden Samstag bis Mitternacht. Die Sternwarte Sankt Andreasberg lädt am 12. und 13. Januar zu Vorträgen und dem Blick auf die Sonne sowie auf den abendlichen Sternhimmel ein.

Das Haus der Astronomie in Heidelberg bietet am Donnerstag, dem 10. Januar, einen Vortrag zur ESA-Mission ExoMars mit anschließendem Beobachtungsabend an. Im Astronomischen Zentrum Gera hingehen sind am Freitag, dem 11. Januar Nachmittag und Abend komplett den 100 Stunden Astronomie gewidmet. Sowohl die Sternwarte Dieterskirchen als auch die Starkenburg-Sternwarte Heppenheim und das Zeiss Planetarium und die Volkssternwarte Drebach bieten an diesem Tag einen Beobachtungsabend an. Ebenfalls am 11. Januar lädt die Astronomische Arbeitsgemeinschaft Mainz zu einem Teleskop-Workshop mit anschließender Himmelsbeobachtung ein.

Auch am Samstag, dem 12. Januar sind Teleskope aller Größenordnungen vertreten: Während das Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam zum Beobachtungsabend mit dem Großen Refraktor einlädt, versammeln sich die Astronomiefreunde Ingolstadt mit mobilem Gerät zur Straßenastronomie auf dem Theatervorplatz.

Weitere Veranstaltungen gibt es auch in Österreich und in der Schweiz. Auf einer Website zu den 100 Stunden Astronomie sind alle gemeldeten Veranstaltungen aufgelistet.