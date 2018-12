Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



CCAT-P

Spiegelfertigung hat begonnen



Der Bau des CCAT-p-Teleskops, eines auf die großräumige Kartierung spezialisierten Teleskops, das am Himmel Wellenlängen im Submillimeter- und Millimeterbereich erfassen kann, hat begonnen. Das Teleskop soll ab dem Jahr 2021 Einblicke in die Zeit der kosmischen Morgendämmerung geben, jener Epoche, in der die ersten Sterne nach dem Urknall geboren wurden.





Designmodell des CCAT-prime Telescopes am Computer.

Die Fertigung des Cerro Chajnantor Atacama Telescope-prime (CCAT-p), eines auf die großräumige Kartierung spezialisierten Teleskops, das am Himmel Wellenlängen im Submillimeter- und Millimeterbereich erfassen kann, hat begonnen. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein im Projekt. Die CCAT Corporation ist eine Partnerschaft der Cornell Universität New York, der Universitäten zu Köln und Bonn sowie des Max-Planck-Instituts für Astrophysik in Garching und des Canadian Atacama Telescope Consortium (CATC), eines Zusammenschlusses wissenschaftlicher Einrichtungen in Kanada.

"Wir freuen uns sehr, dass der Bau des CCAT-p-Teleskops begonnen hat", sagt Eiichiro Komatsu, Direktor am Max-Planck-Institut für Astrophysik. "Das Design dieses Teleskops ist völlig neuartig, was ein riesiges Sichtfeld ermöglicht – dies wurde noch nie zuvor für ein 6-Meter-Submillimeter-Teleskop erreicht. Außerdem ermöglicht uns der Standort in großer Höhe Messungen bei hohen Frequenzen, die für andere Teleskope weltweit nicht zugänglich sind."

Das Sechs-Meter-Teleskop wird nahe dem Gipfel des Cerro Chajnantor-Berges in der chilenischen Atacamawüste auf 5600 m Höhe aufgebaut. Die ersten Aufnahmen (das sog. "first light") sind für Mitte 2021 geplant. CCAT-p wird Einblicke geben in die Zeit der sogenannten "kosmische Morgendämmerung" – die Geburt der ersten Sterne nach dem Urknall – sowie in die Details der Entstehung von Sternen und Galaxien im nahen Universum.

"Eines der Forschungsgebiete, in denen das CCAT-p-Teleskop einen großen Einfluss haben wird, ist die Polarisationsmessung des kosmischen Mikrowellenhintergrunds", ergänzt Komatsu. "Wir können Hochfrequenzdaten von CCAT-p verwenden, um die Polarisation der Staubemission in unserer Milchstraße zu vermessen und zu charakterisieren – wenn wir diese dann subtrahieren können wir das schwächere kosmische Mikrowellen­hintergrund­signal von Gravitationswellen im frühen Universum messen. Wir freuen uns, Teil dieses einzigartigen Projekts zu sein. Neu ist gut!"

Darüber hinaus werden MPA-Wissenschaftler die CCAT-p-Daten nutzen, um die Physik der Epoche der Reionisierung mithilfe der Methode des sogenannten "Intensity Mapping" zu untersuchen.