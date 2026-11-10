Was entscheidet über die Drehrichtung von Planeten und die Drehrichtung im Sonnensystem?

Die Drehrichtung der Planeten im Sonnensystem ist Folge der rotierenden Wolke aus Gas und Staub, aus der sich die Sonne und - in der mit der Zeit entstandenen Gas- und Staubscheibe um die junge Sonne - die Planeten gebildet haben. Deswegen kreisen die Planeten alle in der gleichen Richtung um die Sonne. Woher die ursprüngliche, vielleicht nur ganz langsame Drehung der Gaswolke kam, lässt sich nicht sagen. Das dürfte sehr an den Umgebungsbedingungen gelegen haben, vielleicht an Winden einer nahen Supernova oder an anderen Einflüssen.



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