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Was entscheidet über die Drehrichtung von Planeten und die
Drehrichtung im Sonnensystem?
Die Drehrichtung der Planeten im Sonnensystem ist Folge der rotierenden Wolke
aus Gas und Staub, aus der sich die Sonne und - in der mit der Zeit entstandenen
Gas- und Staubscheibe um die junge Sonne - die Planeten gebildet haben. Deswegen
kreisen die Planeten alle in der gleichen Richtung um die Sonne. Woher die
ursprüngliche, vielleicht nur ganz langsame Drehung der Gaswolke kam, lässt sich
nicht sagen. Das dürfte sehr an den Umgebungsbedingungen gelegen haben,
vielleicht an Winden einer nahen Supernova oder an anderen Einflüssen. (ds
/ 10. November
2026)
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