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Bis zu welcher Entfernung könnte man die Sonne noch mit
bloßem Auge sehen?
Eine spannende Frage: Wenn ein Astronaut oder eine Astronautin - vielleicht nach
einer Reise in einem Mehrgenerationenschiff - irgendwann einmal auf einem
anderen Planeten steht, bis in welche Entfernung könnte er oder sie am Himmel
dieses Planeten - eine klare Sicht vorausgesetzt - noch unsere Sonne als
schwachen Lichtpunkt erkennen?
Wir sehen - mit guten Augen und bei optimalen Bedingungen - an unserem Himmel
Sterne mit einer Helligkeit hinunter bis zur sechsten Größenklassen. Unsere
Sonne würde in einer Entfernung von knapp 56 Lichtjahren als Stern sechster
Größenklasse erscheinen. In dieser Entfernung müsste man also die Sonne gerade
noch so am Himmel ausmachen können. (ds
/ 9. November
2026)
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