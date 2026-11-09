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Bis zu welcher Entfernung könnte man die Sonne noch mit bloßem Auge sehen?

Eine spannende Frage: Wenn ein Astronaut oder eine Astronautin - vielleicht nach einer Reise in einem Mehrgenerationenschiff - irgendwann einmal auf einem anderen Planeten steht, bis in welche Entfernung könnte er oder sie am Himmel dieses Planeten - eine klare Sicht vorausgesetzt - noch unsere Sonne als schwachen Lichtpunkt erkennen?

Wir sehen - mit guten Augen und bei optimalen Bedingungen - an unserem Himmel Sterne mit einer Helligkeit hinunter bis zur sechsten Größenklassen. Unsere Sonne würde in einer Entfernung von knapp 56 Lichtjahren als Stern sechster Größenklasse erscheinen. In dieser Entfernung müsste man also die Sonne gerade noch so am Himmel ausmachen können. (ds / 9. November 2026)

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