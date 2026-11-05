Woher weiß man, wie lange das Licht eines Objekts zu uns unterwegs war?

Dazu muss man natürlich wissen, wie weit dieses Objekt von uns entfernt ist. Das ist insbesondere für entfernte Objekte allerdings schwierig. Man schaut sich daher bei diesen die sogenannte Rotverschiebung ihres Spektrums an, die durch die Expansion des Universums entsteht. Bestimmte Spektrallinien erscheinen dadurch an einer anderen Stelle im Spektrum als im irdischen Labor. Daraus lässt sich errechnen, wie lange das Licht unterwegs war und auch, in welcher Entfernung von uns sich das Objekt heute befindet. Allerdings benötigt man für diese Berechnungen ein kosmologisches Modell.



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