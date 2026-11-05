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Woher weiß man, wie lange das Licht eines Objekts zu uns
unterwegs war?
Dazu muss man natürlich wissen, wie weit dieses Objekt von uns entfernt ist. Das
ist insbesondere für entfernte Objekte allerdings schwierig. Man schaut sich
daher bei diesen die sogenannte Rotverschiebung ihres Spektrums an, die durch
die Expansion des Universums entsteht. Bestimmte Spektrallinien erscheinen
dadurch an einer anderen Stelle im Spektrum als im irdischen Labor. Daraus lässt
sich errechnen, wie lange das Licht unterwegs war und auch, in welcher
Entfernung von uns sich das Objekt heute befindet. Allerdings benötigt man für
diese Berechnungen ein kosmologisches Modell. (ds
/ 5. November
2026)
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