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Wenn ein Exoplanet in gebundener Rotation um seinen Stern
kreist, müsste es dann nicht trotzdem irgendwo lebensfreundliche Regionen geben?
Planeten, die in relativ geringem Abstand um ihre Sonne kreisen, umrunden diese
meist in gebundener Rotation. Das bedeutet, dass immer die gleiche Seite dem
Stern zugewandt ist - ganz so, wie auch der Mond der Erde immer die gleiche
Seite zeigt. Für einen Planeten bedeutet dies, dass es auf der einen Seiten
kontinuierlich Tag, auf der anderen Seite kontinuierlich Nacht ist - verbunden
mit einer dramatischen Temperaturdifferenz.
Doch es gibt natürlich auch eine Übergangsregion, den Bereich des sogenannten
Terminators. Und tatsächlich haben sich Forschende schon Gedanken darüber
gemacht, unter welchen Bedingungen diese Terminatorregionen beispielsweise
flüssiges Wasser und somit lebensfreundliche Bedingungen aufweisen könnte.
Unmöglich scheint das nicht zu sein, doch die Sache ist komplexer. Die
Bedingungen dürften beispielsweise auch stark vom Klimasystem des gesamten
Planeten abhängen. (ds
/ 3. November
2026)
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