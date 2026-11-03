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Wenn ein Exoplanet in gebundener Rotation um seinen Stern kreist, müsste es dann nicht trotzdem irgendwo lebensfreundliche Regionen geben?

Planeten, die in relativ geringem Abstand um ihre Sonne kreisen, umrunden diese meist in gebundener Rotation. Das bedeutet, dass immer die gleiche Seite dem Stern zugewandt ist - ganz so, wie auch der Mond der Erde immer die gleiche Seite zeigt. Für einen Planeten bedeutet dies, dass es auf der einen Seiten kontinuierlich Tag, auf der anderen Seite kontinuierlich Nacht ist - verbunden mit einer dramatischen Temperaturdifferenz.

Doch es gibt natürlich auch eine Übergangsregion, den Bereich des sogenannten Terminators. Und tatsächlich haben sich Forschende schon Gedanken darüber gemacht, unter welchen Bedingungen diese Terminatorregionen beispielsweise flüssiges Wasser und somit lebensfreundliche Bedingungen aufweisen könnte. Unmöglich scheint das nicht zu sein, doch die Sache ist komplexer. Die Bedingungen dürften beispielsweise auch stark vom Klimasystem des gesamten Planeten abhängen. (ds / 3. November 2026)

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