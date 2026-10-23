Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würde die Menschheit heute den Einschlag des "Dinosaurier-Asteroiden" überleben? Der Asteroid, dessen Einschlag wohl mitverantwortlich für das Ende der Dinosaurier war, schlug vor rund 66 Millionen Jahren auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko ein. Was würde heute passieren, wenn es erneut zu einem solchen Einschlag auf der Erde käme? Durch den unmittelbaren Einschlag, den dadurch verursachten Feuerstürmen und Tsunamis würden wahrscheinlich Millionen Menschen sterben. Doch diese unmittelbaren Folgen wären nicht das größte Problem, sondern die anschließend einsetzende Verdunkelung der Atmosphäre, die zu einem globalen jahre- oder gar jahrzehntelangen Winter führen würde. Dies würde die Menschheit vor enorme Ernährungsprobleme stellen und weitere extreme Opfer fordern. Zudem dürften natürlich praktisch alle technischen Hilfsmittel nicht mehr zur Verfügung stehen, was das Regieren und das Organisieren extrem erschweren würde. Die überlebenden Menschen wären vermutlich auf sich gestellt. So bestünde die Gefahr, dass zwar nicht die Menschheit komplett ausstirbt, aber die uns heute vertraute menschliche Zivilisation weit zurückgeworfen, wenn nicht sogar vernichtet wird. Aus diesem Grund versuchen Weltraumorganisationen auch potentielle "Killer-Asteroiden" zu finden und machen Experimente, wie sie sich am besten ablenken lassen würden.

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