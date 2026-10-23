|
|
Würde die Menschheit heute den Einschlag des
"Dinosaurier-Asteroiden"
überleben?
Der Asteroid, dessen Einschlag wohl mitverantwortlich für das Ende der
Dinosaurier war, schlug vor rund 66 Millionen Jahren auf der Halbinsel Yucatán
in Mexiko ein. Was würde heute passieren, wenn es erneut zu einem solchen
Einschlag auf der Erde käme? Durch den unmittelbaren Einschlag, den dadurch
verursachten Feuerstürmen und Tsunamis würden wahrscheinlich Millionen Menschen
sterben. Doch diese unmittelbaren Folgen wären nicht das größte Problem, sondern
die anschließend einsetzende Verdunkelung der Atmosphäre, die zu einem globalen
jahre- oder gar jahrzehntelangen Winter führen würde. Dies würde die Menschheit
vor enorme Ernährungsprobleme stellen und weitere extreme Opfer fordern.
Zudem dürften natürlich praktisch alle technischen Hilfsmittel nicht mehr zur
Verfügung stehen, was das Regieren und das Organisieren extrem erschweren würde.
Die überlebenden Menschen wären vermutlich auf sich gestellt. So bestünde die
Gefahr, dass zwar nicht die Menschheit komplett ausstirbt, aber die uns heute
vertraute menschliche Zivilisation weit zurückgeworfen, wenn nicht sogar
vernichtet wird.
Aus diesem Grund versuchen Weltraumorganisationen auch potentielle
"Killer-Asteroiden" zu finden und machen Experimente, wie sie sich am besten
ablenken lassen würden. (ds
/ 23. Oktober
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|