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Wenn der Mond lebensfreundlich
wäre, wäre das Leben dann dort aufgrund der geringeren Schwerkraft automatisch
sehr viel größer?
Das ist natürlich alles sehr spekulativ, aber eine geringere Anziehungskraft
muss nicht unbedingt auch größere Lebewesen bedeuten - eine geringere
Schwerkraft könnte dies aber (mit) ermöglichen, doch je größer ein Lebewesen
ist, desto schwieriger könnte es auch sein, dieses "zusammenzuhalten" oder "auf
ganzer Länge" mit Nährstoffen zu versorgen. Man könnte aber spekulieren, dass
ein geringere Schwerkraft vermehrt zu Lebewesen führen könnte, die sich
beispielsweise mit großen Flügeln durch die Luft bewegen - denn das Fliegen wäre
dann sehr viel leichter, die passende Atmosphäre vorausgesetzt. Was genau möglich ist, hängt sehr von den anderen
Umweltbedingungen ab. (ds
/ 22. Oktober
2026)
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