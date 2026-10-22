Wenn der Mond lebensfreundlich wäre, wäre das Leben dann dort aufgrund der geringeren Schwerkraft automatisch sehr viel größer?

Das ist natürlich alles sehr spekulativ, aber eine geringere Anziehungskraft muss nicht unbedingt auch größere Lebewesen bedeuten - eine geringere Schwerkraft könnte dies aber (mit) ermöglichen, doch je größer ein Lebewesen ist, desto schwieriger könnte es auch sein, dieses "zusammenzuhalten" oder "auf ganzer Länge" mit Nährstoffen zu versorgen. Man könnte aber spekulieren, dass ein geringere Schwerkraft vermehrt zu Lebewesen führen könnte, die sich beispielsweise mit großen Flügeln durch die Luft bewegen - denn das Fliegen wäre dann sehr viel leichter, die passende Atmosphäre vorausgesetzt. Was genau möglich ist, hängt sehr von den anderen Umweltbedingungen ab.



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