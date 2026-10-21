Wie groß ist die Fliehkraft einer 80 kg schweren Person am 49. Breitengrad?

Die Flieh- oder Zentrifugalkraft auf der Erdoberfläche hängt direkt vom Breitengrad ab und es gilt die Formel Zentrifugalkraft = Masse mal Winkelgeschwindigkeit der Erde zum Quadrat mal Abstand zur Rotationsachse. Letzterer ist breitengradabhängig und errechnet sich aus dem Erdradius multipliziert mit dem Kosinus des Breitengrads. Konkret ergibt sich somit eine Kraft von 1,78 Newton. Dadurch reduziert sich unser Gewicht, was eine normale Badezimmerwaage anzeigen würde, um etwa 18 Gramm.



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