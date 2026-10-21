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Wie groß ist die Fliehkraft einer
80 kg schweren Person am 49. Breitengrad?
Die Flieh- oder Zentrifugalkraft auf der Erdoberfläche hängt direkt vom
Breitengrad ab und es gilt die Formel Zentrifugalkraft = Masse mal
Winkelgeschwindigkeit der Erde zum Quadrat mal Abstand zur Rotationsachse.
Letzterer ist breitengradabhängig und errechnet sich aus dem Erdradius
multipliziert mit dem Kosinus des Breitengrads. Konkret ergibt sich somit eine
Kraft von 1,78 Newton. Dadurch reduziert sich unser Gewicht, was eine normale
Badezimmerwaage anzeigen würde, um etwa 18 Gramm. (ds
/ 21. Oktober
2026)
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