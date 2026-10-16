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Müssten nicht alle Meteoriten, die man auf der Erde findet, außen schwarz sein?

Ein frisch gefallener Meteorit, den man auf der Erde findet, sollte tatsächlich in den meisten Fällen eine schwarze Schmelzkruste haben. Seltener und bei bestimmten Meteoritenarten kann es auch zu anderen Farben kommen, etwa zu einer grauen Schmelzkruste. Wird der Meteorit nicht bald nach dem Fall gefunden, ist er der Witterung ausgesetzt, was auch Einfluss auf seine Farbe hat. Oft wird die Kruste der Meteoriten im Laufe der Zeit bräunlich. In der Wüste bleibt die Schmelzkruste grundsätzlich länger intakt als in Regionen mit feuchten und wechselhaftem Klima. (ds / 16. Oktober 2026)

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