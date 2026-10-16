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Müssten nicht alle Meteoriten, die man
auf der Erde findet, außen schwarz sein?
Ein frisch gefallener Meteorit, den man auf der Erde findet, sollte tatsächlich
in den meisten Fällen eine schwarze Schmelzkruste haben. Seltener und bei
bestimmten Meteoritenarten kann es auch zu anderen Farben kommen, etwa zu einer
grauen Schmelzkruste. Wird der Meteorit nicht bald nach dem Fall gefunden, ist
er der Witterung ausgesetzt, was auch Einfluss auf seine Farbe hat. Oft wird die
Kruste der Meteoriten im Laufe der Zeit bräunlich. In der Wüste bleibt die
Schmelzkruste grundsätzlich länger intakt als in Regionen mit feuchten und
wechselhaftem Klima. (ds
/ 16. Oktober
2026)
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