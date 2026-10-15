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Wieso dauert es so lange, bis ein
Mondmeteorit auf die Erde stürzt?
Mondmeteoriten, also Mondgestein, das man auf der Erde in Form von Meteoriten
findet, entstehen durch Meteoriteneinschläge auf dem Mond. Da der Mond nur eine
vergleichsweise geringe Anziehungskraft hat, kann Auswurfmaterial dabei auch so
beschleunigt werden, dass es dem gravitativen Einfluss des Mondes entkommen
kann. Meist gelangt es so auf eine eigene Umlaufbahn um die Sonne, auf der der
Gesteinsbrocken Jahre, Jahrhunderte oder auch noch länger um die Sonne kreist.
Nur wenn er irgendwann zufällig die Erdbahn zum passenden Zeitpunkt kreuzt,
gerät es in die Erdatmosphäre und auf die Erde. Wie lange die "Reise" vom Mond
zur Erde dauert hängt von vielen Faktoren ab, wie etwa von den unterschiedlichen
Ablenkungen, die der Brocken auf seiner Bahn um die Sonne ausgesetzt ist. (ds
/ 15. Oktober
2026)
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