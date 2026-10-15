Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso dauert es so lange, bis ein Mondmeteorit auf die Erde stürzt? Mondmeteoriten, also Mondgestein, das man auf der Erde in Form von Meteoriten findet, entstehen durch Meteoriteneinschläge auf dem Mond. Da der Mond nur eine vergleichsweise geringe Anziehungskraft hat, kann Auswurfmaterial dabei auch so beschleunigt werden, dass es dem gravitativen Einfluss des Mondes entkommen kann. Meist gelangt es so auf eine eigene Umlaufbahn um die Sonne, auf der der Gesteinsbrocken Jahre, Jahrhunderte oder auch noch länger um die Sonne kreist. Nur wenn er irgendwann zufällig die Erdbahn zum passenden Zeitpunkt kreuzt, gerät es in die Erdatmosphäre und auf die Erde. Wie lange die "Reise" vom Mond zur Erde dauert hängt von vielen Faktoren ab, wie etwa von den unterschiedlichen Ablenkungen, die der Brocken auf seiner Bahn um die Sonne ausgesetzt ist.

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