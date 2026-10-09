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Wo befindet sich das Baryzentrum der
Erde?
Als Baryzentrum bezeichnet man in der Himmelsmechanik den Massenmittelpunkt
zweier oder mehrerer Körper. Wenn nach einem Baryzentrum gefragt wird, muss man
also immer das System angeben, das es zu betrachten gilt. Für das System
Erde-Mond befindet sich der Massenmittelpunkt innerhalb der Erde, etwa 1700
Kilometer unter der Erdoberfläche. Für das System Erde-Sonne liegt der
Massenmittelpunkt aufgrund des gewaltigen Massenunterschieds zwischen den beiden
Objekten nicht weit vom Zentrum der Sonne entfernt. (ds
/ 9. Oktober
2026)
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