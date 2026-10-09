Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wo befindet sich das Baryzentrum der Erde? Als Baryzentrum bezeichnet man in der Himmelsmechanik den Massenmittelpunkt zweier oder mehrerer Körper. Wenn nach einem Baryzentrum gefragt wird, muss man also immer das System angeben, das es zu betrachten gilt. Für das System Erde-Mond befindet sich der Massenmittelpunkt innerhalb der Erde, etwa 1700 Kilometer unter der Erdoberfläche. Für das System Erde-Sonne liegt der Massenmittelpunkt aufgrund des gewaltigen Massenunterschieds zwischen den beiden Objekten nicht weit vom Zentrum der Sonne entfernt.

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