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War die Proto-Erde vor der Kollision,
durch die der Mond entstand, kleiner oder größer?
Nach den aktuellen Theorien entstand unser Mond durch die Kollision eines
vermutlich marsgroßen Planeten mit der gerade entstehenden Erde. Die genauen
Parameter der damaligen Kollision lassen sich natürlich nur mithilfe von
Simulationen eingrenzen, so dass diese durchaus noch ungenau sind. Man geht aber
davon aus, dass die Proto-Erde vor der Kollision mit dem oft Theia genannten
Planeten nur etwa 90 Prozent ihrer heutigen Masse hatte. Sie war also "kleiner"
bzw. hatte eine geringere Masse. (ds
/ 5. Oktober
2026)
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