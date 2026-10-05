War die Proto-Erde vor der Kollision, durch die der Mond entstand, kleiner oder größer?

Nach den aktuellen Theorien entstand unser Mond durch die Kollision eines vermutlich marsgroßen Planeten mit der gerade entstehenden Erde. Die genauen Parameter der damaligen Kollision lassen sich natürlich nur mithilfe von Simulationen eingrenzen, so dass diese durchaus noch ungenau sind. Man geht aber davon aus, dass die Proto-Erde vor der Kollision mit dem oft Theia genannten Planeten nur etwa 90 Prozent ihrer heutigen Masse hatte. Sie war also "kleiner" bzw. hatte eine geringere Masse.



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