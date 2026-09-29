Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher erkennt man einen Kometen bei seiner Wiederkehr, wenn er doch auf seiner Bahn durch das Sonnensystem so vielen Einflüssen ausgesetzt ist? Wie erkennt man eine Kometen wieder, der zum zweiten Mal ins innere Sonnensystem kommt? Oder besser: Wie erkennt man, dass es tatsächlich der Komet ist, den man glaubt vor sich zu haben? Kometen können schließlich auf ihrer Bahn durch das Sonnensystem abgelenkt werden, wenn sie etwa Planeten zu nahe kommen. Zum Glück sind diese Ablenkungen in der Regel berechenbar - kennt man also die Bahn eines neuentdeckten Kometen, lässt sich vorherberechnen, wie diese Bahn in Zukunft aussehen wird und welche Ablenkungen das Objekt auf seinem Orbit erfahren wird. Natürlich lässt sich nicht jede Störung exakt vorherberechnen, doch reichen die Vorhersagen in der Regel aus, um einen Kometen wiederzuerkennen. Hat man ihn dann erneut beobachtet, kann man auch mit den neuen Beobachtungen eine Bahn bestimmen und diese dann zurückrechnen auf vorherige Besuche im inneren Sonnensystem. Computermodelle erlauben auch andere kleinere Effekte zu berücksichtigen, die die Bahn beeinflussen könnten.

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