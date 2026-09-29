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Woher erkennt man einen Kometen bei
seiner Wiederkehr, wenn er doch auf seiner Bahn durch das Sonnensystem so vielen
Einflüssen ausgesetzt ist?
Wie erkennt man eine Kometen wieder, der zum zweiten Mal ins innere Sonnensystem
kommt? Oder besser: Wie erkennt man, dass es tatsächlich der Komet ist, den man
glaubt vor sich zu haben? Kometen können schließlich auf ihrer Bahn durch das
Sonnensystem abgelenkt werden, wenn sie etwa Planeten zu nahe kommen.
Zum Glück sind diese Ablenkungen in der Regel berechenbar - kennt man also die
Bahn eines neuentdeckten Kometen, lässt sich vorherberechnen, wie diese Bahn in
Zukunft aussehen wird und welche Ablenkungen das Objekt auf seinem Orbit
erfahren wird. Natürlich lässt sich nicht jede Störung exakt vorherberechnen,
doch reichen die Vorhersagen in der Regel aus, um einen Kometen
wiederzuerkennen.
Hat man ihn dann erneut beobachtet, kann man auch mit den neuen Beobachtungen
eine Bahn bestimmen und diese dann zurückrechnen auf vorherige Besuche im
inneren Sonnensystem. Computermodelle erlauben auch andere kleinere Effekte zu
berücksichtigen, die die Bahn beeinflussen könnten. (ds
/ 29. September
2026)
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