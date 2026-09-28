Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kennt man die genauen Ausmaße der Oortschen Wolke? Nein, die kennt man nicht. Die Existenz der Oortschen Wolke gilt zwar als relativ gut belegt, doch gibt es dafür nur indirekte Beweise aus der Beobachtung von bestimmten Kometenbahnen und theoretischen Modellen über die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems und der Dynamik der Objekte im Sonnensystem. Daraus lassen sich bestimmte, wenn auch nur ungenaue Grenzen für die Oortsche Wolke ableiten. Eine direkte Beobachtung der Objekte in der Oortschen Wolke dürfte auf absehbare Zeit nicht möglich sein. Bei der Oortschen Wolke handelt es sich um ein riesiges Reservoir aus Kometenkernen. Die Astronomie vermutet, dass die Wolke in einem Abstand von 2.000 bis 5.000 Astronomischen Einheiten von der Sonne anfängt und sich bis in eine Entfernung von 50.000 oder gar 100.000 Astronomischen Einheiten von der Sonne erstrecken könnte. Eine Astronomische Einheit ist der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne, also rund 150 Millionen Kilometer.

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