Wann und wo kann man den Asteroiden Apophis bei seinem Vorüberflug sehen?

Der Asteroid Apophis wird am 13. April 2029 in einem Abstand von etwas mehr 30.000 Kilometern die Erde passieren. Dabei wird der nur wenige hundert Meter durchmessende Brocken so hell, dass man ihn als maximal etwa 3 mag hellen Lichtpunkt für einige Stunden am Nachthimmel sehen kann. Von Mitteleuropa aus wird das am Abend möglich sein, der Asteroid zieht dann am Himmel unterhalb des Sternbilds Löwe in Richtung der Zwillinge mit seinen beiden markanten Sternen Castor und Pollux. Bei astronews.com werden wir selbstverständlich rechtzeitig detaillierte Hinweise zur Beobachtung veröffentlichen.



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