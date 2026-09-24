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Wann und wo kann man den Asteroiden
Apophis bei seinem Vorüberflug sehen?
Der Asteroid Apophis wird am 13. April 2029 in einem Abstand von etwas mehr
30.000 Kilometern die Erde passieren. Dabei wird der nur wenige hundert Meter
durchmessende Brocken so hell, dass man ihn als maximal etwa 3 mag hellen
Lichtpunkt für einige Stunden am Nachthimmel sehen kann. Von Mitteleuropa aus
wird das am Abend möglich sein, der Asteroid zieht dann am Himmel unterhalb des
Sternbilds Löwe in Richtung der Zwillinge mit seinen beiden markanten Sternen
Castor und Pollux. Bei astronews.com werden wir selbstverständlich rechtzeitig
detaillierte Hinweise zur Beobachtung veröffentlichen. (ds
/ 24. September
2026)
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astronews.com.
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