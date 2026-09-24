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Kann man mit einem
Gravitationswellendetektor wie LIGO auch direkt die Expansion des Universums
messen?
Gravitationswellendetektoren weisen Gravitationswellen nach, indem sie extrem
kleine temporäre Längenänderungen messen, die sich ergeben, wenn eine
Gravitationswelle durch den Detektor läuft. Wenn diese Detektoren also so genau
messen können, müsste es doch vielleicht auch möglich sein, die Expansion des
Universums zu messen, denn auch diese müsse doch, so führt der Fragesteller aus,
zu einer Vergrößerung der Entfernung der Messstrecken führen. Leider
funktioniert das so nicht: Die Expansion des Universums wirkt sich nämlich nicht
auf gravitativ gebundene Systeme aus, wie etwa die Erde. Wir selbst, die Erde
oder unser Planetensystem werden durch die Expansion nicht größer.
Die genaue Analyse der mit LIGO und anderen Detektoren beobachteten
Gravitationswellenereignisse könnte allerdings in Zukunft eine unabhängige
Bestimmung der Expansionsgeschwindigkeit des Universums erlauben - zumindest
gibt es theoretische Überlegungen in diese Richtung. (ds
/ 24. September
2026)
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