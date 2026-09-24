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Kann man mit einem Gravitationswellendetektor wie LIGO auch direkt die Expansion des Universums messen?

Gravitationswellendetektoren weisen Gravitationswellen nach, indem sie extrem kleine temporäre Längenänderungen messen, die sich ergeben, wenn eine Gravitationswelle durch den Detektor läuft. Wenn diese Detektoren also so genau messen können, müsste es doch vielleicht auch möglich sein, die Expansion des Universums zu messen, denn auch diese müsse doch, so führt der Fragesteller aus, zu einer Vergrößerung der Entfernung der Messstrecken führen. Leider funktioniert das so nicht: Die Expansion des Universums wirkt sich nämlich nicht auf gravitativ gebundene Systeme aus, wie etwa die Erde. Wir selbst, die Erde oder unser Planetensystem werden durch die Expansion nicht größer.

Die genaue Analyse der mit LIGO und anderen Detektoren beobachteten Gravitationswellenereignisse könnte allerdings in Zukunft eine unabhängige Bestimmung der Expansionsgeschwindigkeit des Universums erlauben - zumindest gibt es theoretische Überlegungen in diese Richtung. (ds / 24. September 2026)

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