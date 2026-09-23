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Was bedeutet es in der Astronomie, wenn
sich ein Objekt mit Überschallgeschwindigkeit bewegt?
Schallwellen benötigen immer ein Medium, um sich ausbreiten zu können. Und in
jedem Medium kann die Schallgeschwindigkeit unterschiedlich groß sein. Wenn man
also in der Astronomie beispielsweise über einen Stern spricht, der sich mit
Überschallgeschwindigkeit durch einen Nebel bewegt, ist das auf die
Schallgeschwindigkeit in dem Gas des Nebels bezogen. (ds
/ 23. September
2026)
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