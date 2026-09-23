Was bedeutet es in der Astronomie, wenn sich ein Objekt mit Überschallgeschwindigkeit bewegt?

Schallwellen benötigen immer ein Medium, um sich ausbreiten zu können. Und in jedem Medium kann die Schallgeschwindigkeit unterschiedlich groß sein. Wenn man also in der Astronomie beispielsweise über einen Stern spricht, der sich mit Überschallgeschwindigkeit durch einen Nebel bewegt, ist das auf die Schallgeschwindigkeit in dem Gas des Nebels bezogen.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.