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Plant man die Fontänen auf Enceladus nach Lebensspuren zu untersuchen?

Der Saturnmond Enceladus galt lange als langweilig, bis die Saturnsonde Cassini entdeckte, dass aus der Südpolarregion des eisigen Mondes Fontänen ins All schießen. Da man von diesen Fontänen im Vorfeld nichts wusste, hatte Cassini auch keine darauf abgestimmte Analyseinstrumente an Bord. Man vermutet auf Enceladus einen unterirdischen Ozean und die Fontänen, die von diesem gespeist werden dürften, bieten so einen vergleichsweise einfachen Zugang in diese unterirdische Welt, in der sogar Leben existieren könnte.

Die europäische Weltraumorganisation ESA denkt tatsächlich über eine Enceladus-Mission nach, die auch die Fontänen genauer untersuchen soll. Zudem ist ein Lander vorgesehen, der auf dem Mond landet. So erhofft man sich zumindest Erkenntnisse darüber, ob der Ozean unter dem Eis tatsächlich lebensfreundlich ist. Sollte die Mission realisiert werden, ist ein Start für die 2040er Jahre vorgesehen. (ds / 21. September 2026)

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