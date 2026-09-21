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Plant man die Fontänen auf Enceladus
nach Lebensspuren zu untersuchen?
Der Saturnmond Enceladus galt lange als langweilig, bis die Saturnsonde
Cassini entdeckte, dass aus der Südpolarregion des eisigen Mondes Fontänen
ins All schießen. Da man von diesen Fontänen im Vorfeld nichts wusste, hatte
Cassini auch keine darauf abgestimmte Analyseinstrumente an Bord. Man
vermutet auf Enceladus einen unterirdischen Ozean und die Fontänen, die von
diesem gespeist werden dürften, bieten so einen vergleichsweise einfachen Zugang
in diese unterirdische Welt, in der sogar Leben existieren könnte.
Die europäische Weltraumorganisation ESA denkt tatsächlich über eine Enceladus-Mission
nach, die auch die Fontänen genauer untersuchen soll. Zudem ist ein Lander
vorgesehen, der auf dem Mond landet. So erhofft man sich zumindest Erkenntnisse
darüber, ob der Ozean unter dem Eis tatsächlich lebensfreundlich ist. Sollte die
Mission realisiert werden, ist ein Start für die 2040er Jahre vorgesehen. (ds
/ 21. September
2026)
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