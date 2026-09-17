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Wie kann das Universum unendlich sein,
wenn doch James Webb ganz junge Objekte am Rand des Universums beobachtet hat?
Unser Universum ist etwas mehr als 13 Milliarden Jahre alt und das
Weltraumteleskop James Webb hat tatsächlich Objekte beobachtet, deren
Licht fast so lange zu uns unterwegs war wie das Universum alt ist. Wir sehen
sie damit in einem Zustand, wie sie im ganz jungen Universum ausgesehen haben.
Da sich das Universum inzwischen aber erheblich ausgedehnt hat, sind sie heute
sehr viel weiter von uns entfernt als eine Lichtlaufzeit von rund 13 Milliarden
Jahren vermuten lassen mag.
Doch liegen auch diese Objekte lediglich am Rand des sichtbaren
Universums. Das Licht aus möglicherweise existierenden deutlich entfernteren
Region kann uns einfach noch gar nicht erreicht haben. Deshalb gibt es für uns
keine Möglichkeit Informationen aus Regionen außerhalb des sichtbaren Universums
zu erhalten. Das sichtbare bzw. beobachtbare Universum hat - aufgrund der oben
erwähnten Ausdehnung des Weltraums - heute einen Durchmesser von rund 93
Milliarden Lichtjahren. (ds
/ 17. September
2026)
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