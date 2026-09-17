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Wie kann das Universum unendlich sein, wenn doch James Webb ganz junge Objekte am Rand des Universums beobachtet hat?


Unser Universum ist etwas mehr als 13 Milliarden Jahre alt und das Weltraumteleskop James Webb hat tatsächlich Objekte beobachtet, deren Licht fast so lange zu uns unterwegs war wie das Universum alt ist. Wir sehen sie damit in einem Zustand, wie sie im ganz jungen Universum ausgesehen haben. Da sich das Universum inzwischen aber erheblich ausgedehnt hat, sind sie heute sehr viel weiter von uns entfernt als eine Lichtlaufzeit von rund 13 Milliarden Jahren vermuten lassen mag.

Doch liegen auch diese Objekte lediglich am Rand des sichtbaren Universums. Das Licht aus möglicherweise existierenden deutlich entfernteren Region kann uns einfach noch gar nicht erreicht haben. Deshalb gibt es für uns keine Möglichkeit Informationen aus Regionen außerhalb des sichtbaren Universums zu erhalten. Das sichtbare bzw. beobachtbare Universum hat - aufgrund der oben erwähnten Ausdehnung des Weltraums - heute einen Durchmesser von rund 93 Milliarden Lichtjahren. (ds / 17. September 2026)

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