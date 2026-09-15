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Was würde mit flüssigem Wasser auf der
Marsoberfläche passieren?
Flüssiges Wasser, das beispielsweise von einem menschlichen Besucher auf die
Marsoberfläche gebracht wird, würde sofort anfangen zu sieden und zu verdampfen.
Der Grund dafür ist der extrem geringe Luftdruck der Marsatmosphäre. Nicht alles
Wasser würde sofort gasförmig, einiges würde auch zu Eiskristallen werden, die
dann auch langsam direkt in den gasförmigen Zustand übergehen. Eine Pfütze würde
sich nicht bilden. (ds
/ 15. September
2026)
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