Was würde mit flüssigem Wasser auf der Marsoberfläche passieren?



Flüssiges Wasser, das beispielsweise von einem menschlichen Besucher auf die Marsoberfläche gebracht wird, würde sofort anfangen zu sieden und zu verdampfen. Der Grund dafür ist der extrem geringe Luftdruck der Marsatmosphäre. Nicht alles Wasser würde sofort gasförmig, einiges würde auch zu Eiskristallen werden, die dann auch langsam direkt in den gasförmigen Zustand übergehen. Eine Pfütze würde sich nicht bilden.



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