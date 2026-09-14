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Kann ein Planet in der habitablen Zone um einen Roten Zwerg einen Trabanten in der Größe des Erdmondes auf einer stabilen Umlaufbahn besitzen?


Diese Frage ist insofern interessant, als dass Rote Zwerge der am häufigsten vorkommende Sterntyp in der Milchstraße sind und tatsächlich schon Planeten um Rote Zwerge gefunden wurden, die in der habitablen Zone liegen. Die Sache hat allerdings einen Haken: Rote Zwerge sind sehr leuchtschwach, die habitable Zone liegt also in sehr viel geringerer Entfernung von dem Stern als in unserem Sonnensystem. Deswegen dürfte der Planet seine Sonne in gebundener Rotation umlaufen, ihr also immer die gleiche Seite zuwenden, was für ein sehr eigentümliches Klima auf dieser Welt sorgen dürfte.

Doch wie sieht es jetzt mit Monden aus? Dieser Frage haben sich tatsächlich Forschende mithilfe von Simulationen angenommen. Das Ergebnis einer Veröffentlichung im vergangenen Jahr: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es um Planeten in der habitablen Zone um Rote Zwergsterne größere Monde gibt. Die Simulationen ergaben nämlich, dass die Monde in deutlich weniger als einer Milliarde Jahre instabil werden. (ds / 14. September 2026)

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