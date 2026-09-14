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Kann ein Planet in der habitablen Zone
um einen Roten Zwerg einen Trabanten in der Größe des Erdmondes auf einer
stabilen Umlaufbahn besitzen?
Diese Frage ist insofern interessant, als dass Rote Zwerge der am häufigsten
vorkommende Sterntyp in der Milchstraße sind und tatsächlich schon Planeten um
Rote Zwerge gefunden wurden, die in der habitablen Zone liegen. Die Sache hat
allerdings einen Haken: Rote Zwerge sind sehr leuchtschwach, die habitable Zone
liegt also in sehr viel geringerer Entfernung von dem Stern als in unserem
Sonnensystem. Deswegen dürfte der Planet seine Sonne in gebundener Rotation
umlaufen, ihr also immer die gleiche Seite zuwenden, was für ein sehr
eigentümliches Klima auf dieser Welt sorgen dürfte.
Doch wie sieht es jetzt mit Monden aus? Dieser Frage haben sich tatsächlich
Forschende mithilfe von Simulationen angenommen. Das Ergebnis einer
Veröffentlichung im vergangenen Jahr: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es um
Planeten in der habitablen Zone um Rote Zwergsterne größere Monde gibt. Die
Simulationen ergaben nämlich, dass die Monde in deutlich weniger als einer
Milliarde Jahre instabil werden. (ds
/ 14. September
2026)
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