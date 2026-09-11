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Die Erde soll winzige Mengen an Wasser
ins All verlieren. Wie passiert das?
Tatsächlich ist der Wasserverlust der Erde - glücklicherweise - verschwindend
gering. Verantwortlich dafür ist unsere Atmosphäre, beispielsweise bestimmte
sehr kalte atmosphärische Schichten oder auch die Ozonschicht, die ultraviolette
Strahlung blockiert. Genau diese ultraviolette Strahlung kann nämlich
Wassermoleküle in Sauerstoff und Wasserstoff trennen und wenn dies in
ausreichender Höhe in den äußersten Bereichen der Atmosphäre passiert, kann
dieser Wasserstoff einfach verlorengehen oder auch vom Sonnenwind mitgerissen
werden. (ds
/ 11. September
2026)
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