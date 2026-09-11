Die Erde soll winzige Mengen an Wasser ins All verlieren. Wie passiert das?



Tatsächlich ist der Wasserverlust der Erde - glücklicherweise - verschwindend gering. Verantwortlich dafür ist unsere Atmosphäre, beispielsweise bestimmte sehr kalte atmosphärische Schichten oder auch die Ozonschicht, die ultraviolette Strahlung blockiert. Genau diese ultraviolette Strahlung kann nämlich Wassermoleküle in Sauerstoff und Wasserstoff trennen und wenn dies in ausreichender Höhe in den äußersten Bereichen der Atmosphäre passiert, kann dieser Wasserstoff einfach verlorengehen oder auch vom Sonnenwind mitgerissen werden.



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