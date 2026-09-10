Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Monde haben aktuell die Gasplaneten des Sonnensystems?

Bei der Anzahl der Monde steht der größte Planet des Sonnensystems Jupiter nur auf Platz zwei, er hat 115 Monde, der Ringplanet Saturn kommt auf 292 Monde, Uranus auf 29 und Neptun auf 16. Allerdings handelt es sich bei vielen der Monde Saturns um winzige Möndchen, bei denen man sich schon fragen kann, ob man sie wirklich als Monde zählen sollte. Eine offizielle Definition gibt es allerdings nicht.

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