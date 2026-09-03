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Welchen Einfluss haben die Planeten auf den gemeinsamen Schwerpunkt des Sonnensystems?


Die Planeten im Sonnensystem bewegen sich strenggenommen nicht um die Sonne, sondern um den gemeinsamen Massenschwerpunkt des Systems. Der größte Planet des Sonnensystems hat dabei auch den größten Einfluss auf den Schwerpunkt: Durch die Masse von Jupiter allein wandert er in etwa an die Sonnenoberfläche. Steht Saturn "günstig", kann das sogar dafür sogen, dass Massenschwerpunkt deutlich außerhalb der Sonne liegt. Die anderen Planeten spielen für den Massenschwerpunkt nur eine untergeordnete Rolle. (ds / 3. September 2026)

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