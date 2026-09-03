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Welchen Einfluss haben die Planeten auf
den gemeinsamen Schwerpunkt des Sonnensystems?
Die Planeten im Sonnensystem bewegen sich strenggenommen nicht um die Sonne,
sondern um den gemeinsamen Massenschwerpunkt des Systems. Der größte Planet des
Sonnensystems hat dabei auch den größten Einfluss auf den Schwerpunkt: Durch die
Masse von Jupiter allein wandert er in etwa an die Sonnenoberfläche. Steht
Saturn "günstig", kann das sogar dafür sogen, dass Massenschwerpunkt deutlich
außerhalb der Sonne liegt. Die anderen Planeten spielen für den
Massenschwerpunkt nur eine untergeordnete Rolle. (ds /
3. September
2026)
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