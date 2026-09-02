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Wenn man alle Sterne im Universum
gleichmäßig verteilen würde, wie groß wäre dann ihr Abstand?
Diese Frage lässt sich nur sehr grob beantworten, da die Gesamtzahl der Sterne
im sichtbaren Universum nur sehr ungenau abzuschätzen ist. Das sichtbare
Universum hat einen Durchmesser von aktuell rund 90 Milliarden Lichtjahre. Die
Anzahl der Sterne darin schätzt man auf mehrere Trilliarden bis zu
Quadrillionen. Verteilt man diese auf das Gesamtvolumen ergibt sich ein Abstand
von vielleicht tausend bis wenige tausend Lichtjahre. (ds /
2. September
2026)
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