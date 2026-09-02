Wenn man alle Sterne im Universum gleichmäßig verteilen würde, wie groß wäre dann ihr Abstand?



Diese Frage lässt sich nur sehr grob beantworten, da die Gesamtzahl der Sterne im sichtbaren Universum nur sehr ungenau abzuschätzen ist. Das sichtbare Universum hat einen Durchmesser von aktuell rund 90 Milliarden Lichtjahre. Die Anzahl der Sterne darin schätzt man auf mehrere Trilliarden bis zu Quadrillionen. Verteilt man diese auf das Gesamtvolumen ergibt sich ein Abstand von vielleicht tausend bis wenige tausend Lichtjahre.



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