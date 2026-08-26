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Kann man mit Radioteleskopen Sterne tatsächlich nicht nur als Punkt sehen?


Die Frage bezieht sich auf unser gestriges Bild des Tages, das die brodelnde Oberfläche des Riesensterns Betelgeuse zeigt. Die Ansicht basiert auf Daten des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. Entscheidend dafür, dass man den Stern nicht nur als Punkt, sondern sogar Details auf seiner Oberfläche erkennen kann, ist nicht die Tatsache, dass es sich bei ALMA um ein Radioteleskop handelt. Entscheidend ist vielmehr, dass ALMA aus vielen Radioteleskopen besteht, die zu einem virtuellen Riesenteleskop zusammengeschaltet werden. So lässt sich eine Auflösung erreichen, die solche Beobachtungen erlaubt. Auch die vier Teleskope des Very Large Telescope lassen sich zusammenschalten, zum Very Large Telescope Interferometer, und ermöglichen es auch, Betelgeuse nicht nur als Punkt zu sehen. (ds / 26. August 2026)

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