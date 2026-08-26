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Kann man mit Radioteleskopen Sterne
tatsächlich nicht nur als Punkt sehen?
Die Frage bezieht sich auf unser gestriges
Bild des
Tages, das die brodelnde Oberfläche des Riesensterns Betelgeuse zeigt. Die
Ansicht basiert auf Daten des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array.
Entscheidend dafür, dass man den Stern nicht nur als Punkt, sondern sogar
Details auf seiner Oberfläche erkennen kann, ist nicht die Tatsache, dass es
sich bei ALMA um ein Radioteleskop handelt. Entscheidend ist vielmehr, dass ALMA
aus vielen Radioteleskopen besteht, die zu einem virtuellen Riesenteleskop
zusammengeschaltet werden. So lässt sich eine Auflösung erreichen, die solche
Beobachtungen erlaubt. Auch die vier Teleskope des Very Large Telescope
lassen sich zusammenschalten, zum Very Large Telescope Interferometer,
und ermöglichen es auch, Betelgeuse nicht nur als Punkt zu sehen. (ds /
26. August
2026)
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